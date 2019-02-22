Pablo Escobar’ın uzun süre yaşadığı bina yıkıldı

Hakkında pek çok dizi ve film çekilen Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın başkent Bogota’da ikamet ettiği Monaco binası yıkıldı. 1980'li yıllarda uyuşturucu trafiğinin ve Medellin kartelinin simgelerinden olan bina, 375 kilo patlayıcı ile 3.2 saniyede yerle bir edildi. Yerel saatle 11.50’de patlatılan binanın yıkım işlemleri sabah saat 06.00’da başladı. Binanın çevresi 100 metreye kadar tahliye edildi. Yıkımda toplam bin 500 kişi ve Afet Risk Yönetimi İdaresi Başkanlığı uzmanları yer aldı.

"BUNUN NİHAYET SONA ERDİĞİNE MİNNETTARIM"

Bölge sakinlerinden Amparo Palacio, "Bunun nihayet sona erdiğine minnettarım. Turistlerin binayı izlemeye, fotoğraf çekmeye, sanki harika bir şeymiş gibi göstermeye gelmelerinden yorulmuştuk” dedi.

Bogota’nın en lüks semti El Poblado’da yer alan bina, uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın son ikametgâhı olarak biliniyor.

(İHA)



