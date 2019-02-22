Pablo Escobar’ın uzun süre yaşadığı bina yıkıldı

Hakkında pek çok dizi ve film çekilen Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın başkent Bogota’da ikamet ettiği Monaco binası yıkıldı. 1980'li yıllarda uyuşturucu trafiğinin ve Medellin kartelinin simgelerinden olan bina, 375 kilo patlayıcı ile 3.2 saniyede yerle bir edildi. Yerel saatle 11.50’de patlatılan binanın yıkım işlemleri sabah saat 06.00’da başladı. Binanın çevresi 100 metreye kadar tahliye edildi. Yıkımda toplam bin 500 kişi ve Afet Risk Yönetimi İdaresi Başkanlığı uzmanları yer aldı.
"BUNUN NİHAYET SONA ERDİĞİNE MİNNETTARIM"
Bölge sakinlerinden Amparo Palacio, "Bunun nihayet sona erdiğine minnettarım. Turistlerin binayı izlemeye, fotoğraf çekmeye, sanki harika bir şeymiş gibi göstermeye gelmelerinden yorulmuştuk” dedi.
Bogota’nın en lüks semti El Poblado’da yer alan bina, uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın son ikametgâhı olarak biliniyor.
(İHA)
Ankara'da yaşayan Esma Taş'ın hikayesi herkesi duygulandırıyor
Görüntüsünü değiştirmek için öyle bir para harcadı ki...
Kocaeli'de bulundu! Ekipler alarma geçildi
Dünyanın sıra dışı yerlerinden nefes kesen fotoğraflar
Angelina Jolie'yi görenler gözlerine inanamadı!
Böylesini daha önce görmediniz... Karşınızda ünlülerin sebzeli taklitleri!
'Düşük hapı' satan şüpheliye yeniden gözaltı
Bu haber sosyal medyayı salladı!
Ne umdum ne buldum! Talihsiz yemek serüvenleri
'Çiçek emojisiyle koltuk altı sansürlemiş...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum