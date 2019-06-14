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Pablo Fornals, West Ham United'da

İNGİLTERE HABERLERİ  | 14.06.2019 19:07 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, İspanyol orta saha oyuncusu Pablo Fornals'ı renklerine bağladı.

Pablo Fornals, West Ham United'da

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada bonservis ücreti açıklanmasa da, oyuncunun kulüp tarihinde Felipe Anderson'dan (42 milyon sterlin) sonra en pahalı 2. transfer olduğu bildirildi.

West Ham United, 23 yaşındaki İspanyol milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz basınında, West Ham United'ın bu transfer için 24 milyon sterlin ödeyeceği iddia edildi.

Pablo Fornals, Villarreal formasıyla geçen sezon çıktığı 50 maçta 5 gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
Pablo Fornals west ham united villarreal

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