Pablo Fornals, West Ham United'da

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada bonservis ücreti açıklanmasa da, oyuncunun kulüp tarihinde Felipe Anderson'dan (42 milyon sterlin) sonra en pahalı 2. transfer olduğu bildirildi.
West Ham United, 23 yaşındaki İspanyol milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz basınında, West Ham United'ın bu transfer için 24 milyon sterlin ödeyeceği iddia edildi.
Pablo Fornals, Villarreal formasıyla geçen sezon çıktığı 50 maçta 5 gol attı.
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