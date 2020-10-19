Pablo Sarabia: Galatasaray taraftarını unutamıyorum

Medipol Başakşehir ile Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan PSG'nin yıldız ismi Pablo Sarabia'dan önemli açıklamalar geldi. 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Galatasaray ile oyandıkları maçı unutamadığını söyledi.
Sarabia açıklamasında, "Taraftar önünde oynar mıyız bilmiyorum ama geçen sezon İstanbul'daki maçımızla ilgili unutulmaz anılarım var. Harika bir atmosfer vardı. Galatasaray taraftarı inanılmazdı. Maç boyunca tezahürat yaptılar. Aynısını isterim, iyi maç ve kazanmak" dedi.
Leipzig maçına değinen Sarabia, "Geçen sezonki yarı final sonrası intikam olarak görecekler. Bu nedenler her iki maçta da dikkatli olmalıyız. Her halükarda bu gruptan çıkacağımızı düşünüyorum" sözlerini kullandı
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