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Paçanga böreği tarifi: Çıtır çıtır paçanga böreği yapılışı

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yiyen herkesten tam not alan paçanga böreği tarifi, enfes iç harcı ve çıtır çıtır hamuruyla tam bir lezzet şöleni. Tadı, kıvamı yerinde bir paçanga böreği nasıl yapılır diyorsanız detayları anlatıyoruz, buyursunlar.

Paçanga böreği tarifi: Çıtır çıtır paçanga böreği yapılışı

Paçanga böreği tarifi fırında ya da kızartma yöntemiyle yapılır. Bu tarifimizde ise kızartma yöntemini uygulayacağız. Pastırma ve kaşarın enfes uyumu damak çatlatacak sevgili okur! İşte paçanga böreği tarifi ve yapılışı.

PAÇANGA BÖREĞİ TARİFİ MALZEMELERİ

20 dakikada hazırlanan 8 kişilik paçanga böreği tarifi için malzemeler şu şekilde;

10 adet dörde bölünmüş yufka
90 gram çemensiz pastırma
2 bardak rendelenmiş kaşar peyniri
Bir adet büyük boy kabukları soyulmuş doğranmış domates
2 adet doğranmış yeşil biber

Kızartmak için: 2 bardak sıvı yağ

PAÇANGA BÖREĞİ YAPILIŞI

  • İlk olarak yufkaları üst üste dizin.
  • Önce dörde bölün, ardından sekiz eşit parçaya.
  • Derin bir kabın içinde domatesleri, yeşil biberleri ve pastırmaları harmanlayın.
  • Üçgen yufka parçalarını tezgaha alın.
  • Hazırladığınız karışımdan 2 yemek kaşığı alın ve yufkanın geniş kısmına yerleştirin.
  • Karışımın üzerine dilediğiniz miktarda kaşar peynirini de ekledikten sonra yufkanın önce kenarlarını içe katlayın. Ardından rulo şeklinde sarın.
  • Yufkanın ucunu su ile ıslatıp yapışmasını sağlayın.
  • Tüm yufkalara aynı işlemi uygulayın.
  • Derin bir kızartma tavasına yağı koyun ve iyice kızdırın.
  • Kızgın yağda börekleri altın sarısı rengi alana kadar pişirin.
  • Böreklerin fazla yağından kurtulmak için tavadan alır almaz havlu kağıdın üzerinde 10 dakika bekletin.

PAÇANGA BÖREĞİ PÜF NOKTALARI

Paçanga böreği tavada pişirildiği gibi fırında da hazırlanabilir. Ancak bunun için böreğin kurumaması adına paçanga böreği sosu hazırlamanız şart. Yarım çay bardağı su ve yarım çay bardağı sıvı yağı karıştırın. Börekleri sardıktan sonra bu karışıma batırın. Sonrasında üzerine yumurta sarısı ile karıştırılmış sütten sürün. Son olarak galeta ununa bulayıp fırına verin.

İç harcı için kullanacağınız pastırmanın mutlaka çemenini çıkartın. Aksi halde yoğun baharat aroması yüzünden böreğin tat dengesi bozulacaktır.
Kızartma yağının bol miktar ve çok kızgın olmasına dikkat edin.
Paçanga böreği sucuklu bir şekilde de hazırlanabilir. Ancak pastırma ve sucuğu aynı anda kullanmamalısınız. İki malzeme aynı anda kullanıldığında yine çok yoğun bir aroma verecektir.

PAÇANGA BÖREĞİ SEVİS ÖNERİSİ

Paçanga böreği roka ve marulla servis ederek tadını daha fresh hale getirebilirsiniz. Yanında naneli ayranla da servis ederek lezzetini ikiye katlamanız mümkün.

PAÇANGA BÖREĞİ KAÇ KALORİ

100 gram paçanga böreği yaklaşık olarak 371 kaloridir. Bir porsiyon paçanga böreği 136 kaloridir.

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