Paçanga böreği tarifi: Çıtır çıtır paçanga böreği yapılışı

Paçanga böreği tarifi fırında ya da kızartma yöntemiyle yapılır. Bu tarifimizde ise kızartma yöntemini uygulayacağız. Pastırma ve kaşarın enfes uyumu damak çatlatacak sevgili okur! İşte paçanga böreği tarifi ve yapılışı.
20 dakikada hazırlanan 8 kişilik paçanga böreği tarifi için malzemeler şu şekilde;
10 adet dörde bölünmüş yufka
90 gram çemensiz pastırma
2 bardak rendelenmiş kaşar peyniri
Bir adet büyük boy kabukları soyulmuş doğranmış domates
2 adet doğranmış yeşil biber
Kızartmak için: 2 bardak sıvı yağ
Paçanga böreği tavada pişirildiği gibi fırında da hazırlanabilir. Ancak bunun için böreğin kurumaması adına paçanga böreği sosu hazırlamanız şart. Yarım çay bardağı su ve yarım çay bardağı sıvı yağı karıştırın. Börekleri sardıktan sonra bu karışıma batırın. Sonrasında üzerine yumurta sarısı ile karıştırılmış sütten sürün. Son olarak galeta ununa bulayıp fırına verin.
İç harcı için kullanacağınız pastırmanın mutlaka çemenini çıkartın. Aksi halde yoğun baharat aroması yüzünden böreğin tat dengesi bozulacaktır.
Kızartma yağının bol miktar ve çok kızgın olmasına dikkat edin.
Paçanga böreği sucuklu bir şekilde de hazırlanabilir. Ancak pastırma ve sucuğu aynı anda kullanmamalısınız. İki malzeme aynı anda kullanıldığında yine çok yoğun bir aroma verecektir.
Paçanga böreği roka ve marulla servis ederek tadını daha fresh hale getirebilirsiniz. Yanında naneli ayranla da servis ederek lezzetini ikiye katlamanız mümkün.
100 gram paçanga böreği yaklaşık olarak 371 kaloridir. Bir porsiyon paçanga böreği 136 kaloridir.
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