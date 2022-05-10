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PADİŞAH TATLISI İLE ŞÖLEN YAŞAYACAKSINIZ! Padişah tatlısı nasıl yapılır? Padişah tatlısı tarifi ve malzemeleri nelerdir?

10.05.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatlıcılar hemen bu haberi okusun! Farklı bir tat mı arıyorsunuz? Yaptığınız tatlar artık eskidi mi? O zaman padişah tatlısını denemenin vakti geldi demektir. Padişah tatlısı dokusu ve tadı ile ezber bozuyor. İşte merak edilen padişah tatlısı tarifi!

PADİŞAH TATLISI İLE ŞÖLEN YAŞAYACAKSINIZ! Padişah tatlısı nasıl yapılır? Padişah tatlısı tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Padişah tatlısı yiyenin bir daha isteyebileceği bir lezzettir. Çaya gelen misafirlerinize ya da kendinizi şımartmak için padişah tatlısını deneyebilirsiniz. Yapılışı ile son derece pratik olan padişah tatlısı tarifine geçelim. İşte padişah tatlısı malzemeleri ve püf noktaları...

PADİŞAH TATLISI MALZEMELERİ NELERDİR?

125 gram tereyağı ya da margarin
2 çay bardağı sıvı yağ
2 adet yumurta
1 çay bardağı galeta unu
1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz
2 çay bardağı hindistan cevizi
1 paket kabartma tozu
2,5 su bardağı un

Şerbeti için

2 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
1 çay bardağı pekmez
3-4 damla limon suyu

PADİŞAH TATLISI NASIL YAPILIR?

Şerbet için; şeker ve suyu ocağa al kaynayınca limon ekle ve 5 dakika daha kaynatın. Pekmezi ekleyip karıştırın, şerbet hazır soğumaya bırakın.
Hamur için yumurtayı kaba alın ve güzelce köpürene kadar çırpın, köpürmesi önemli yumurta kokmaması için. Sıvı yağ, katı yağ ekleyip karıştırın.

Ardından kalan tüm malzemeyi kaba alıp karıştırın, güzelce özleşene kadar yoğurun. Tezgaha hamurunu alın uzun ince şekil ver kesin. Bu noktada dikkat edilmesi gereken şey hindistan cevizi ve galetanın taneli yapısından hamur kum gibi ayrılabilir bu pişince kıyır kıyırlık katması için hamur olmaması için eklenen malzemedir. Şekil verirken kenardan el ile bastırın çatlamasına izin vermeden şekil verin.
Yağlı kağıt sermiş olduğun fırın tepsine dizin. 180 derece önceden ısıtılmış fırına atın. 20-30 dakika piştikten sonra fırından alın. İlk sıcaklığı gidince kepçeyle yavaş yavaş şerbetini ekleyin.

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