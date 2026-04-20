  2. YEMEK
Padişah yemeği olarak biliniyor: İçeni terleterek rahatlatıyor!

Gaziantep'in tescilli lezzetlerinden, padişah yemeği olarak bilinen beyran, bahar aylarında da yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Padişah yemeği olarak biliniyor: İçeni terleterek rahatlatıyor!

Özellikle mevsim geçişlerinin etkisiyle artan grip ve soğuk algınlığı vakaları, vatandaşları doğal ve geleneksel yöntemlere yönlendirirken, beyran bu noktada adeta şifa kaynağı olarak öne çıkıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren beyran salonlarının yolunu tutan vatandaşlar, hem lezzetli bir öğün tüketiyor hem de hastalıklara karşı direnç kazandıklarına inanıyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRDİĞİ DÜŞÜNCESİYLE TERCİH EDİLİYOR

Kuzu eti, et suyu, pirinç, sarımsak ve çeşitli baharatlarla hazırlanan beyran, özellikle bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşüncesiyle tercih ediliyor. Beyran ustaları ise yılın her döneminde yoğunluk yaşandığını ancak bahar aylarında bu ilginin daha da arttığını belirtiyor. Vatandaşların özellikle soğuk algınlığı, halsizlik ve kırgınlık şikayetleriyle geldiğini ifade eden usta Yusuf Pektaş, "Beyran hem doyurucu hem de içenleri terleterek rahatlatıyor. Bu yüzden hasta olan da sağlıklı olan da tercih ediyor" dedi.

Padişah yemeği olarak biliniyor: İçeni terleterek rahatlatıyor! 1

Gaziantep mutfağının en önemli değerlerinden biri olan beyran, sadece yerli halkın değil, şehre gelen turistlerin de ilgisini çekmeye devam ediyor. Geleneksel yapımı ve güçlü aromasıyla dikkat çeken bu özel yemek, dört mevsim sofralardaki yerini korurken, özellikle bahar aylarında adeta şifa niyetine tüketiliyor" dedi.

"BİZ BEYRANI DOĞAL BİR ANTİBİYOTİK OLARAK GÖRÜYORUZ"

Beyran yemeğine ilginin her mevsim yoğun olduğunu söyleyen usta Yusuf Pektaş, "Beyran, haşlanmış pirinç ve kuzu etiyle yapılır. Et olarak genellikle kuzunun kürek kısmı tercih edilir. Ayrıca yaklaşık 12 saat kaynatılarak hazırlanan ilikli kemik suyu kullanılır. Biz beyranı doğal bir antibiyotik olarak görüyoruz. Yaklaşık 80 yıl önce beylere hitap eden bir yemek olduğu için ‘beyran' adını almıştır. Misafirlerimiz bazen beyranı çorba olarak adlandırır ancak biz buna katılmıyoruz. Beyran bir çorba değil, sulu bir ana yemektir. Oldukça doyurucudur; içerisinde pirinç ve et bulunur. Sağlık açısından da önemli bir yere sahiptir. Özellikle kış aylarında hastalandığımızda hastaneye gitmeden önce bol acılı ve sarımsaklı beyran tüketiriz. Ardından dinleniriz ve ertesi güne daha enerjik uyanırız.

Padişah yemeği olarak biliniyor: İçeni terleterek rahatlatıyor! 2

KOLAJEN İÇERİYOR

Beyran kolajen içerir. İçerisinde sarımsak ve ilikli kemik suyu bulunduğu için doğal bir antibiyotik olarak kabul edilir. Beyranın belirli bir zamanı yoktur, günün her saatinde tüketilebilir. Sabah kahvaltısında, öğle yemeğinde, akşam ya da gece saatlerinde tercih edilebilir. Yaz aylarında ise sıcak havalar nedeniyle sabah saatlerinde çok tercih edilmez. İçeriğindeki pul biber, sarımsak ve kemik suyu sıcak havada ağır gelebilir. Ancak akşam serinliğinde yeniden yoğun ilgi görür. Beyranın fiyatı 360 TL'dir ve bizde her gün bulunur. Hazırlık sürecinde, önceden elde edilen ilikli kemik suyu ocağa alınır ve yüksek ateşte yaklaşık 4-5 dakika kadar özleşmesi sağlanarak servise hazır hale getirilir" şeklinde konuştu.

Padişah yemeği olarak biliniyor: İçeni terleterek rahatlatıyor! 3

"EN ÇOK TERCİH EDECEĞİMİZ YEMEK KESİNLİKLE BEYRAN OLUR"

Ankara'dan geldiklerini belirten vatandaş Kubilay Yorulmaz, "Gittiğimiz birçok yerde bu tarz özgün tatları bulamıyoruz. Bu yüzden özellikle beyran yemek için buraya geldik. Gerçekten çok memnun kaldık, ustanın eline sağlık. Gaziantep gastronomi açısından çok zengin bir şehir. Sadece beyran değil, diğer yemekler de oldukça lezzetli. Ama en çok tercih edeceğimiz yemek kesinlikle beyran olur" diye konuştu.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En sağlıklı 5 ekmek açıklandıEn sağlıklı 5 ekmek açıklandı
Çiriş otu tezgahta 100 liradan kapış kapış gidiyor: Mideyi temizliyorÇiriş otu tezgahta 100 liradan kapış kapış gidiyor: Mideyi temizliyor

En Çok Okunan Haberler
Açıklamayı Trump yaptı: ABD, İran gemisini vurdu

Açıklamayı Trump yaptı: ABD, İran gemisini vurdu

Sağanak Batman ve Mardin'i vurdu

Sağanak Batman ve Mardin'i vurdu

Trabzonspor'a son dakika şoku! Fırtına fırsat tepti

Trabzonspor'a son dakika şoku! Fırtına fırsat tepti

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

SGK'lı anneye 123 bin TL, memur anneye 247 bin TL!

SGK'lı anneye 123 bin TL, memur anneye 247 bin TL!

Çocuklarını ekrandan uzaklaştırmak için hobi olarak başladı: 81 ile satıyor

Çocuklarını ekrandan uzaklaştırmak için hobi olarak başladı: 81 ile satıyor

