En sağlıklı 5 ekmek açıklandı: Tansiyon hastaları için altın liste

Lif, magnezyum, potasyum ve çeşitli bitkisel bileşikler açısından zengin olan bu ekmekler; damar sağlığını destekleyebilir, elektrolit dengesini koruyabilir ve kan şekeri dalgalanmalarını azaltabilir.

Beslenme uzmanlarına göre bu etkiler, kalp ve damar sağlığının korunmasında önemli rol oynuyor.

1. TAM TAHILLI EKMEK

Besin değeri (1 dilim):

Kalori: 70

Protein: 3 g

Lif: 3 g

Sodyum: 140 mg

Tam tahıllı ekmek, kalp sağlığı listelerinin başında yer alıyor. Uzmanlar, tansiyon kontrolü için en önemli kriterin yüksek lif, düşük sodyum ve rafine edilmemiş tahıllar olduğunu belirtti.

Diyetisyenlere göre tam tahıllı ekmekler; magnezyum ve potasyum içerikleri sayesinde damarların gevşemesine yardımcı olur ve elektrolit dengesini destekler. Ayrıca yüksek lif oranı, kötü kolesterolü düşürerek kalp üzerindeki yükü azaltabilir.

2. FİLİZLENDİRİLMİŞ TAHIL EKMEĞİ

Besin değeri (1 dilim):

Kalori: 140

Protein: 5 g

Lif: 3 g

Sodyum: 290 mg

Filizlendirilmiş ekmekler; buğday, arpa, mercimek veya soya gibi tahılların çimlendirilmesiyle üretilir. Bu süreç, besin emilimini artırabilir ve kan şekeri üzerindeki etkisini azaltabilir.

Uzmanlara göre bu ekmekler magnezyum, potasyum ve lif açısından zengindir. Bu da damar sağlığını destekleyerek tansiyon kontrolüne katkı sağlayabilir.

3. ÇAVDAR EKMEĞİ

Besin değeri (1 dilim):

Kalori: 83

Protein: 2,7 g

Lif: 2 g

Sodyum: 193 mg

Çavdar ekmeği, güçlü aromasıyla birlikte önemli sağlık faydaları sunar. Tam tahıllı çavdar; lif, magnezyum ve potasyum açısından zengindir.

Ayrıca içerdiği antioksidan bileşikler sayesinde damar fonksiyonlarını destekleyebilir ve iltihaplanmayı azaltabilir.

Bağırsak sağlığını destekleyen dirençli nişasta içeriği de kalp sağlığına dolaylı katkı sağlar.

4. TAM TAHILLI ÇOK TAHILLI EKMEK

Besin değeri (1 dilim):

Kalori: 109

Protein: 5,5 g

Lif: 3 g

Sodyum: 156 mg

'Çok tahıllı' ibaresi her zaman sağlıklı anlamına gelmez. Uzmanlar, bu ekmeklerin gerçekten faydalı olabilmesi için 'tam tahıl' ibaresi taşıması gerektiğini vurguladı.

Tam tahıllı versiyonları; arpa, yulaf ve darı gibi çeşitli tahıllar sayesinde hem lif hem de mineral çeşitliliği sağlar. Bu da tansiyon kontrolüne destek olabilir.

5. EKŞİ MAYALI EKMEK

Besin değeri (1 dilim):

Kalori: 100

Protein: 3 g

Lif: 1 g

Sodyum: 260 mg

Ekşi mayalı ekmek, doğal fermantasyon süreci sayesinde öne çıkar. Bu süreçte oluşan yararlı bileşenler, damar sağlığını destekleyebilir.

Uzmanlara göre ekşi mayalı ekmekler daha kolay sindirilir ve kan şekerini daha dengeli yükseltir. Ancak sodyum oranı markaya göre değişebileceği için etiket kontrolü önemlidir.

UZMANLARDAN ÖNERİ

Diyetisyenler, ekmek seçiminde 'tam tahıl', 'yüksek lif' ve 'düşük sodyum' kriterlerinin mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Doğru ekmek tercihi, uzun vadede kalp ve damar sağlığını destekleyebilir.