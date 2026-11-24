Pafos FC ile FC Midtjylland, 26 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Stelios Kyriakides Stadium sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
İki takım UEFA Konferans Ligi'nde mücadele ediyor. Pafos FC, ev sahibi avantajıyla sahaya çıkacak.
Pafos FC, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle kayda değer bir performans sergiledi. FC Midtjylland ise son 5 maçından 4 galibiyet çıkararak formda bir görüntü sunuyor.
Pafos FC kadrosunda Lele (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Nicolas Ngamaleu (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
FC Midtjylland kadrosunda Elias Olafsson (Sakat - Böbreklerinde Problem), Magnus Jensen (Sakat - Ayağından Sakat), Martin Erlic (Sakat - Ayağından Sakat), Kjell Watjen (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Nordin Bakker (Sakat), David Martinez (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Denil Castillo (Sakat) yer almıyor.
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