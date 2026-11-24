UEFA Konferans Ligi Pafos FC Perşembe 20:45 FC Midtjylland

Pafos FC ile FC Midtjylland, 26 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Stelios Kyriakides Stadium sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım UEFA Konferans Ligi'nde mücadele ediyor. Pafos FC, ev sahibi avantajıyla sahaya çıkacak.

Takımların güncel form bilgileri Pafos FC tüm kulvarlar Omonia Aradippou 1-2 Pafos FC Güney Kıbrıs 1. Ligi G

Pafos FC 4-2 Omonia 29is Maiou Güney Kıbrıs 1. Ligi G

Twente 3-1 Pafos FC UEFA Konferans Ligi M

Apollon Limassol 2-2 Pafos FC Güney Kıbrıs 1. Ligi B

Nea Salamis 0-0 Pafos FC Güney Kıbrıs 1. Ligi B FC Midtjylland tüm kulvarlar Brondby 0-2 FC Midtjylland Danimarka Süper Ligi G

FC Midtjylland 2-2 SonderjyskE Danimarka Süper Ligi B

FC Midtjylland 1-6 Ajax UEFA Konferans Ligi M

FC Nordsjaelland 2-3 FC Midtjylland Danimarka Süper Ligi G

FC Midtjylland 2-1 Odense Danimarka Kupası G

Maç öncesi değerlendirme

Pafos FC, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle kayda değer bir performans sergiledi. FC Midtjylland ise son 5 maçından 4 galibiyet çıkararak formda bir görüntü sunuyor.

Eksik Oyuncular Pafos FC 2 eksik Lele Nicolas Ngamaleu FC Midtjylland 9 eksik Elias Olafsson Magnus Jensen Martin Erlic Kjell Watjen Nordin Bakker David Martinez Denil Castillo

Pafos FC kadrosunda Lele (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Nicolas Ngamaleu (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

FC Midtjylland kadrosunda Elias Olafsson (Sakat - Böbreklerinde Problem), Magnus Jensen (Sakat - Ayağından Sakat), Martin Erlic (Sakat - Ayağından Sakat), Kjell Watjen (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Nordin Bakker (Sakat), David Martinez (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Denil Castillo (Sakat) yer almıyor.