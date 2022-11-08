'Pahalı hediye veriyorlar...' Rus kadınların gülerek paylaştığı o videoya Türk kadınlarından cevap gecikmedi! 'Kocalarını boynuzlayanlar...'

Rus kadınların Türk erkekleri hakkında yaptığı yoruma sessiz kalmayan bir kullanıcının yorumu ise dikkatlerden kaçmadı. Paylaşım bugün Ekşi Sözlük'te yeniden listelendi. Yorum yapan kullanıcılardan bazıları videodaki kadınlara hak verirken bazıları tepki gösterdi.

Gündem yaratan söz konusu videoda Türkçe konuşan bir Rus kadın, yanında bulunan diğer Rus kadınlara "Neden Rus kadınlar Türk erkekleri seviyor?" diye soruyor. Anı ortamda bulunan biri bebekli 3 Rus kadında sırasıyla "Çünkü Rus kızlara ihanet etmezler. İşten sonra ev işlerinde yardım ederler. Cimri değiller, çok pahalı ve güzel hediyeler alırlar." cevaplarını veriyor.

Sosyal medyada yayılan video yeniden gündem olurken, bir Türk kullanıcının yaptığı yorum büyük ilgi gördü.

O VİDEOYA TEPKİ GECİKMEDİ: 'BOYNUZLUYORLAR'

Bir kullanıcı yaptığı yorumda videodaki Rus kadınlara tepki göstererek: 'Kocalarını boynuzlayan Rus kadınlarının tespitlerini dinlediniz' dedi.