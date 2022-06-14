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  4. Milyoner partisine girmek için Ukraynalı mülteci taklidi yapan Rus kadın sınır dışı edildi

Milyoner partisine girmek için Ukraynalı mülteci taklidi yapan Rus kadın sınır dışı edildi

14.06.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir milyarderin doğum günü partisine gitmek için Ukraynalı bir mülteci olduğunu iddia eden Leva Anrejevaite’in partideki fotoğraflarının göçmen ofisi tarafından ortaya çıkartılmasından sonra sınır dışı edildiği açıklandı.

Milyoner partisine girmek için Ukraynalı mülteci taklidi yapan Rus kadın sınır dışı edildi

34 yaşındaki Leva Anrejevaite, Güney Afrika’daki Cape Town Uluslararası Havalimanı’na vardığında vizesi olmadığı için girişi reddedildikten sonra Ukraynalı bir sığınmacı olduğunu ve Putin’den kaçtığını söylemişti. Ülkede düzenlenen gösterişli bir etkinliğe ulaşmanın yolunu arayan Anrejevaite, yetkililere Rusya’nın Ukrayna işgalinden kaçtığını bildirdi. Ülkeye giriş yapmasına izin verilen kadının milyarder yatırımcı Rob Hersov'un ev sahipliğinde bir partide çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasından sonra planı suya düştü.

“SIĞINMACI VİZESİ ALDI”

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Güney Afrika İçişleri Bakanlığı sözcüsü Siya Qoza, kendisine beş gün içinde sığınma talebinde bulunmasına izin vermesi için ülkeye giriş izni verildiğini, ancak bu süre içinde herhangi bir başvuruda bulunmadığını söyledi.

Davası hakkında yorum yaparken şunları söyledi: “Bu girişin reddedilmesinden sonra, göçmenlik yetkililerine yalan söyledi ve sığınma başvurusunda bulunmak istediğine dair bir hikaye uydurdu. Sığınmacı yasalarımız gereği göçmenlik görevlilerinin eli kolu bağlıydı ve beş gün içinde sığınma başvurusunda bulunabilmesi için ülkeye girmesine izin vermeleri istendi. 2002 tarihli Göçmenlik Yasası 13 uyarınca usulüne uygun olarak sığınmacı vizesi aldı.” dedi.

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SINIR DIŞI EDİLDİ

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Herhangi bir sığınma talebinde bulunmayan kadına dair yapılan incelemelerde milyarder Rob Hersov'un partisindeki fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine Anrejevaite hakkında soruşturma başlatıldı. Rus kadın Ukraynalı mülteci taklidi yapma suçundan ülkeden sinır dışı edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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