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Paige Spiranac beklenen soruyu içtenlikle yanıtladı! ''Göğüslerim...''

29.07.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor dünyasının en güzel kadınları arasında zirvede yer alan Paige Spiranac, Instagram hesabından soru-cevap etkinliği düzenledi. Hayranlarının sorularını içtenlikle cevaplayan Paige Spiranac'a neredeyse tüm sorular göğüslerinin gerçek olup olmadığıyla ilgili geldi.

Paige Spiranac beklenen soruyu içtenlikle yanıtladı! ''Göğüslerim...''

Golf sporunun en önemli temsilcilerinden biri olan Paige Spiranac, hayranlarının merak ettiği soruları cevapladı. Instagram hesabından bir etkinlik düzenleyen güzel sporcu, kendisine sorulan soruları içtenlikle yanıtladı.

"GÖĞÜSLERİN GERÇEK Mİ?"

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Soru-cevap etkinliğinde neredeyse her sorunun göğüsleriyle ilgili gelmesi üzerine açıklama yapan Paige Spiranac, "Evet göğüslerim tamamen gerçek. Bu soruyu yanıtlamaktan çok sıkıldım ama gerçek. Hiçbir estetik operasyon geçirmedim." ifadelerini kullandı.

"PARA KARŞILIĞI FOTOĞRAFLARINI SATACAK MISIN?"

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Para karşılığında cinsel içerikli fotoğraflar paylaşılabilen uygulamaya üye olup olmayacağı sorulması üzerine Paige Spiranac, "Her gün bu soru yüzlerce kez soruluyor. Tekrar cevap vereyim. Hayır, üye olmayı düşünmüyorum. Golf seyircileri zaten göğüslerim yüzünden eleştiriler yapıyor. Bir de oraya üye olursam beni mahvederler. Kariyer planlamam içinde o siteye üye olmak yer almıyor. Üye olan kadınlara saygı duyuyorum ama ben üye olmayı düşünmüyorum." açıklamasını yaptı.


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Paige Spiranac
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