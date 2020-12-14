Paige Spiranac, Logan Paul-Floyd Mayweather maçına tepki gösterdi!

Bir süre önce boksu bırakan Floyd Mayweather, YouTube'da 22 milyon takipçisi bulunan Logan Paul ile dövüşmek için yeniden ringe çıkacak.43 yaşındaki Mayweather 2017 yılında İrlandalı karma dövüş sanatları şampiyonu Conor McGregor'ı teknik nakavtla yenmişti.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞIYORLARDI

Mayweather, YouTube'da 22 milyonu aşkın takipçisi bulunan Logan Paul ile sosyal medyadan bir süredir tartışma içinde içindeydi. İkili birbirlerine ağır sözler sarf ediyorlardı.Logan Paul'un kardeşi Jake Paul geçen hafta eski NBA oyuncusu Nate Robinson ile ringde kozlarını paylaşmış ve rakibini devirmişti.43 yaşındaki Floyd Mayweather ile 25 yaşındaki Logan Paul, 2021'in Şubat ayında ringe çıkacak.

TEPKİ GÖSTERDİ!

27 yaşındaki Spiranac, boks haberlerine acımasızca tepki gösterdi. İnsanların bunun olmasını istemesinin çılgınca olduğunu söyleyen Spiranac, bunun delilik olduğunu ifade etti.

“İnsanların gerçekten bunun olduğunu görmek istemesi delilik. Bir insan internet ortamında daha çok tıklanmak için böylesine riskli şeyler denemesi çılgınlık. Genç nüfusun internet bağımlılığı çok kötüye gidiyor” dedi.