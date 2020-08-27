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  4. Pakdemirli: "Yarın saat 18.00 itibarıyla 11 kalemde 86 milyon 464 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız."

Pakdemirli: "Yarın saat 18.00 itibarıyla 11 kalemde 86 milyon 464 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız."

MANİSA HABERLERİ  | 27.08.2020 11:56 | Son Güncelleme

Pakdemirli: "Yarın saat 18.00 itibarıyla 11 kalemde 86 milyon 464 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız."


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Merkez
Pınar Eczanesi
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Yapa Eczanesi
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Sağlık Eczanesi
Turgutlu
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Akhisar
Erdem Eczanesi
Akhisar
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