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  4. Paketini teslim etti, eve girip derbiyi izledi! Motorlu kuryenin o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Paketini teslim etti, eve girip derbiyi izledi! Motorlu kuryenin o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

24.12.2023 21:57 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaştığı derbi mücadelesi futbolseverleri ekran başına kilitlerken, maç sırasında çalışmak zorunda olan bir kuryenin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaştığı dev derbi sona erdi. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği derbi golsüz eşitlikle sona ererken maçın ardından ortaya çıkan bir görüntü gündem oldu.

PAKETİ TESLİM ETTİ, GİRİP MAÇI İZLEDİ

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Maçın oynandığı sırada verilen bir siparişi müşteriye teslim eden kuryenin içeri girerek ev sahibiyle beraber maçı seyretmesi yüzleri güldürdü.

MOTOR ÜSTÜNDE DERBİYİ İZLEDİ

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Öte yandan başka bir kurye de derbi heyecanını motorun üzerinde yaşadı. Paketini teslim etmek üzere motor üzerindeki kurye, aynı zamanda telefonundan derbiyi takip ederken, yürekleri ağza getirdi.

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