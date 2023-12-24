Paketini teslim etti, eve girip derbiyi izledi! Motorlu kuryenin o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaştığı dev derbi sona erdi. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği derbi golsüz eşitlikle sona ererken maçın ardından ortaya çıkan bir görüntü gündem oldu.

PAKETİ TESLİM ETTİ, GİRİP MAÇI İZLEDİ

Maçın oynandığı sırada verilen bir siparişi müşteriye teslim eden kuryenin içeri girerek ev sahibiyle beraber maçı seyretmesi yüzleri güldürdü.

MOTOR ÜSTÜNDE DERBİYİ İZLEDİ

Öte yandan başka bir kurye de derbi heyecanını motorun üzerinde yaşadı. Paketini teslim etmek üzere motor üzerindeki kurye, aynı zamanda telefonundan derbiyi takip ederken, yürekleri ağza getirdi.





