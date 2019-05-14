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Palermo İtalya'da Serie C'ye düşürüldü!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 14.05.2019 14:45 | Son Güncelleme

İtalya'nın köklü ekiplerinden Palermo, büyük bir şok yaşadı. Bu sezon Serie B'de mücadele eden Palermo, finansal düzensizlikler ve idari usulsüzlükler sebebiyle Serie C’ye düşürüldü.

Palermo İtalya'da Serie C'ye düşürüldü!

İtalya'nın köklü kulüplerinden Palermo, 3 Lig olarak kabul edilen Serie C'ye düşürüldü.

Geçen sezon Serie A'dan Serie B'ye düşen ve sezonu 3. sırada bitirerek play-off oynama hakkı kazanan Palermo'nun, idari usulsüzlükler ve finansal düzensizlikler nedeniyle ligin son sırasına indirildi ve Serie C'ye düşürüldü.

Mahkemeden yapılan açıklamaya göre; kulübün eski yöneticilerinin bazı idari konularda usulsüzlük yaptığı ve daha da kötüye giden finansal durum nedeniyle bir alt lige düşürülmesine karar verildiği aktarıldı. Palermo yetkililerinden herhangi bir açıklama gelmezken, davayı temyize götürmeyi planladıkları öğrenildi.

10 EURO'YA SATILMIŞTI

Palermo, 10 Euro karşılığında merkezi Londra'da bulunan Mepal şirketine satılmıştı.

Kulübün menfaatleri için söz konusu satış işleminin gerçekleştiğini vurgulayan kulüp sahibi Maurizio Zamparini, söz konusu şirketin 22,8 milyon Euro'ya ulaşan borçları ödemeyi taahhüt ettiğini, yeni stat ve antrenman tesisi yapımı için hazırlıklara başlayacağını ifade etmişti.

Palermo'da daha önce; Edinson Cavani, Paulo Dybala, Javier Pastore gibi üst düzey futbolcuların forma giymişti.

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Anahtar Kelimeler:
Palermo Serie C

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