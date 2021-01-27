Palu Köprüsü nerede? Palu Köprüsü tarihi

PALU KÖPRÜSÜ NEREDE?

Palu Köprüsü Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat nehri üzerinde yer alıyor.

Elazığ-Palu Köprüsü arası 81 km.

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PALU KÖPRÜSÜ TARİHİ

Palu Köprüsü ne zaman yapıldı soruna net bir cevap verilemiyor. Murat Nehri üzerinde bulunan eski Palu Köprüsü’nün kitabesi bulunmuyor. Rivayete göre ise köprü, Roma Dönemi’nde inşa edilmiş. Ancak kuruluşu ve kemer şekilleri bakımından Selçuklu tipi inşa edilen köprülere benziyor ve Artuklular Dönemi’nde yapıldığı da söyleniyor. Köprü, 2010 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak restore ettirildi. Tarihi kaynaklarda İstanbul’u Bağdat’a bağlayan köprü olarak geçen Palu Köprüsü, Palu’nun gelişmesi ve ticari bir merkez oluşumunda da büyük önem arz ediyor.

PALU KÖPRÜSÜ ÖZELLİKLERİ

Palu Köprüsü, Palu Kalesi’nin doğu yamacında ve Fırat Irmağının kolu olan Murat suyu üzerinde kuzey-doğu güney-batı yönünde uzanıyor. Farklı genişlik ve yüksekliklerde sivri kemerli dokuz kemer gözü bulunuyor. Köprü uzunluğu 193 metre, genişliği 4.5 metredir.

Köprü, 2010 yılında yapılan ağır bir onarım sonucunda bütünüyle yenilendi. Hâlihazırda pek azı özgün kalabilmiş duvarlara bakılarak, inşaatında vaktiyle düzgün kesme bazalt taşlar kullanıldığı anlaşılıyor.