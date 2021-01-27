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Palu Köprüsü nerede? Palu Köprüsü tarihi

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 27.01.2021 13:53 | Son Güncelleme:
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Palu Köprüsü nerede? Palu Köprüsü tarihi

Murat nehri üzerinde bulunan Palu Köprüsü yıllara meydan okuyor. Türkiye'nin en görkemli köprüleri arasında bulunan Palu Köprüsü tarihe tanıklık eden önemli bir değer.

PALU KÖPRÜSÜ NEREDE?

Palu Köprüsü Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat nehri üzerinde yer alıyor.

Elazığ-Palu Köprüsü arası 81 km.

Palu Köprüsü yol tarifi için buraya tıklayın.

PALU KÖPRÜSÜ TARİHİ

Palu Köprüsü ne zaman yapıldı soruna net bir cevap verilemiyor. Murat Nehri üzerinde bulunan eski Palu Köprüsü’nün kitabesi bulunmuyor. Rivayete göre ise köprü, Roma Dönemi’nde inşa edilmiş. Ancak kuruluşu ve kemer şekilleri bakımından Selçuklu tipi inşa edilen köprülere benziyor ve Artuklular Dönemi’nde yapıldığı da söyleniyor. Köprü, 2010 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak restore ettirildi. Tarihi kaynaklarda İstanbul’u Bağdat’a bağlayan köprü olarak geçen Palu Köprüsü, Palu’nun gelişmesi ve ticari bir merkez oluşumunda da büyük önem arz ediyor.

palu köprüsü

PALU KÖPRÜSÜ ÖZELLİKLERİ

Palu Köprüsü, Palu Kalesi’nin doğu yamacında ve Fırat Irmağının kolu olan Murat suyu üzerinde kuzey-doğu güney-batı yönünde uzanıyor. Farklı genişlik ve yüksekliklerde sivri kemerli dokuz kemer gözü bulunuyor. Köprü uzunluğu 193 metre, genişliği 4.5 metredir.

Köprü, 2010 yılında yapılan ağır bir onarım sonucunda bütünüyle yenilendi. Hâlihazırda pek azı özgün kalabilmiş duvarlara bakılarak, inşaatında vaktiyle düzgün kesme bazalt taşlar kullanıldığı anlaşılıyor.

palu köprüsü elazığ

Köprünün inşa kitâbesi olmasa da Diyarbakır Salnâmeleri’ndeki bilgilerden köprünün H.1305/M. 1887-88 yılında 193 metre boyunda ve sekiz tonoz kemerli olarak yaptırıldığı biliniyor. Osmanlı Sultanı IV. Murad’ın Revan ve Tebriz seferi sırasında bu köprüden geçtiği ve yapıya bu nedenle Murad Köprüsü denildiği iddiası da bulunuyor.

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