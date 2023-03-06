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Pamela Anderson 12 yaşındayken tecavüze uğradığını açıkladı! "Kaset çalındığında da..."

06.03.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir hayatının gizli yanlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Pamela Anderson yaşadığı korkunç olayı açıkladı. Anderson bu kez 12 yaşındayken tecavüze uğradığını dile getirdi.

Pamela Anderson 12 yaşındayken tecavüze uğradığını açıkladı! "Kaset çalındığında da..."

Hayatına dair yapılan belgesellerle gündemde olan Pamela Anderson açıklamalarıyla gündemde. Playboy için modellik yapmanın kendisini utangaçlıktan kurtarıp, ilk kez özgür hissettirdiğini ifade eden ünlü isim çocukken aşırı derecede utangaçlaştığını ve bu utangaçlığın çok güçsüzleştiren bir şey olduğunu söyledi.

Playboy'un tekliflerini birkaç kez reddeden Anderson, adrenalin ve korkunun üstesinden nasıl geldiğini hatırlayarak, "Sonunda bir durumun içindeydim ve 'Neden olmasın?' diye düşündüm. 'Ben bunu bir deneyeyim' dedim. Sonra Los Angeles'a gittim ve dehşet içindeydim" dedi.

Ekran Alıntısı

Pamela Anderson, daha sonra yaşadığı süreci, "Ardından ilk fotoğraf çekimimi yaptım. İlk flaşta gözlerimi açtım ve bir uçurumdan düşüyormuş gibi hissettim. Gerçekten sadece kontrol etmeye çalışmaktansa akışına bırakıyormuşum gibi hissettim. Bu ilk kez özgür hissettiğim zamandı. Sonra yola koyuldum" ifadelerini kullandı.

"KASET ÇALINDIĞINDA DA..."

Pamela Anderson, 12 yaşındayken tecavüze uğraması hakkında da konuştu. Ünlü isim "Çocukluğumdan kalma ağır bir şeyi gündeme getirmek istemem ama bu adamın saldırısına uğradığımda herkesin bileceğini düşünmüştüm. Kaset çalındığında da öyle hissettim ve ifadem alınırken çok acımasızlardı" dedi.

Pamela Anderson ile o dönemki eşi Tommy Lee'nin seks kasedi, 1995'te mülklerinden çalınarak internette satılmıştı.


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