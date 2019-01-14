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Pamuk gibi olursunuz! Stres ve yorgunluğu yok eden bitki çayları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.01.2019 14:47 | Son Güncelleme

Zihninizi boşaltmak ve rahat bir uyku çekmek için doğanın şifalı bitkilerinden faydalanabilirsiniz. Buna hepimizin ihtiyacı var sevgili okur, işte her bir bardakta stresten arındırıp bizi huzura götürecek olan çaylar...

Yaşadığımız birçok hastalığın altında stresin yattığı bir gerçek. Hayat kalitemizi artırmak ve sağlıklı bir psikolojide kalmak için rahatlamak gerekiyor. Bitki çayları bunun için en doğru seçim. İşte stresinizi savurup sağlıklı bir hayat için beslenmenizden eksik etmemeniz gereken çaylar...

Pamuk gibi olursunuz! Stres ve yorgunluğu yok eden bitki çayları

Stressiz bir hayatın mümkün olmadığı şu günlerde birazcık rahatlamak hepimizin hakkı. Bunun için de en doğal yöntemlere başvuruyoruz: Bitki çayları!

Melisa çayı

Melisa çayı
Mis kokulu bir bitki olan melisa, çay olarak demlendiğinde de inanılmaz güzel bir aromatik tada sahiptir. Sakinleştirici etkisi o kadar fazladır ki antidepresan çayı olarak da bilinir. Stres azaltıcı etkisinin yanı sıra mide rahatlatıcı etkisi bulunmaktadır. Bir kez alın ve deneyin, işe yaradığını görünce düzenli olarak tüketmek isteyeceksiniz. Son derece şifalı olan melisa çayının regl sancılarına da iyi geldiği bilinmektedir.

Kedi otu

Kedi otu
Melisa otu kadar hoş bir kokusu yoktur. Cezbedici aroması olmadığı için çok fazla talep görmez. Ancak strese bağlı uykusuzluk problemi yaşayanlar için oldukça etkilidir.

Lavanta

Lavanta
Lavanta bitkisindeki uçucu yağlar, doğrudan sinir sistemini etkiler. Lavantayı direkt çay olarak demlerseniz acı bir tat elde edebilirsiniz. Bunun yerine demlediğiniz çayların içerisine bir iki adet kurutulmuş lavanta ekleyebilirsiniz. Rahatlatıcı etkisini hemen göreceksiniz.

Kantaron

Kantaron
Kantaron bitkisinin iki türü vardır; sarı ve kızıl kantaron. Bu bitki sadece stresle savaşmak; cilt problemlerinden mide rahatsızlıklarına kadar şifa verir. Kan dolaşımını rahatlatan sarı kantaron demlenerek tüketildiğinde sinirleri yatıştırır. Stresin vücutta yarattığı ağrıları düzenli olarak tüketildiğinde ortadan kaldırır. Stresten arınmak için bahsettiğimiz şifalı otları bir cezve ya da bir demlik kaynamış suyun içerisine atıp 10 dakika boyunca bekletin. Ardından süzüp çayı afiyetle içebilirsiniz. Sadece lavantayı bu şekilde demlememelisiniz çünkü oldukça ağır ve acı bir tada sahip olacaktır. Bunun yerine demlediğiniz ıhlamurun içine birkaç adet lavanta atabilirsiniz.

Stres çayı

Stres çayı
2 tatlı kaşığı melisa, bir tutam papatya, 5 yaprak taze nane, 1 tatlı kaşığı bal, 1/2 adet limon 1 litre su Hazırlanışı: Kaynamış suyun içine melisa ve papatyaları ekleyip 4 dakika boyunca demlendirin. Çay ılımaya başlayınca nane yaprakları, limon suyunu ve balı da ilave ederek karıştırın. Afiyet olsun...
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bitki çayları stres giderici çaylar

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