Pamukkale'de tüm zamanların rekoru kırıldı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Denizli’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale, dört mevsim ziyaretçi akınına uğruyor. 2 bin 500 yıldır termal sularıyla şifa dağıtan Pamukkale Travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti’ndeki tarihi yapılar, bölgeye dünyanın her yerinden ziyaretçi çekiyor. Beyaz travertenler, antik kent, Kleopatra olarak bilinen antik havuz, cehennem kapısı, Hz. İsa’nın 12 Havarisi’nden Aziz Phillippus’un mezarı ve diğer tarihi güzellikleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan Pamukkale’yi bu yılın ilk 6 ayında 1 milyon turist ziyaret etti.

'GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 23 ARTIŞ VAR'

2019 yılındaki rakamların turizmcileri memnun ettiğini belirten Denizli Turistik Otelciler Derneği (DENTUROD) Başkan Gazi Murat Şen, Pamukkale’de geçen yıla göre yüzde 23’lük bir artış yaşandığını söyledi. Pamukkale Ören Yeri’ne yılın ilk 6 ayında 1 milyon ziyaretçi sayısını aştıklarını aktaran Başkan Şen, yıl sonunda bu sayısının 2 milyon 800 olmasını beklediklerini kaydetti.