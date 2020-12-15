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Pamukkale nerede, nereye bağlı? Pamukkale travertenleri nasıl oluşmuştur?

Ali Gövel Ali Gövel 15.12.2020 17:08 | Son Güncelleme:
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Pamukkale nerede, nereye bağlı? Pamukkale travertenleri nasıl oluşmuştur?

İçindekiler

  • Pamukkale Travertenleri Nerede Bulunur?
  • Pamukkale'ye Nasıl Gidilir?
  • Pamukkale Travertenleri Nasıl Oluşmuştur?
  • Pamukkale Travertenleri İle İlgili Bilgiler

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Pamukkale Travertenleri ülkemizde en merak edilen turistik bölgelerden biri. Hem yurt dışından hem de yurt içinden ziyaretçi akınına uğrayan bu önemli doğa harikası hakkında "Pamukkale nerede, nasıl gidilir?" gibi tüm soruları yanıtladık. Siz de Pamukkale'nin inanılmaz güzelliğine şahit olmak istiyorsanız, işte Pamukkale hakkında her şey!

Pamukkale... Bembeyaz örtüsü ile ziyaretçilere adeta bir görsel şölen sunan bu doğa harikası, Türkiye'nin en merak edilen yerlerinden biri. Sanılanın aksine Pamukkale yalnızca mucizevi doğası sebebi ile değil, aynı zamanda Hierapolis Antik Kenti ile de oldukça ilgi çekici. Ünü ülkemizi aşan bu doğa harikasını ve barındırdığı kültürel mirası görmek; sevdikleriniz ile doğa içinde huzur dolu bir tatil geçirmek istiyorsanız bu yazımız aracılığıyla "Pamukkale nereye bağlı, Pamukkale'ye uçakla nasıl gidilir?" gibi merak edilen soruların yanıtlarına ulaşabilirsiniz.

Pamukkale Travertenleri Nerede Bulunur?

Pamukkale travertenlerinin ve antik kentin yer aldığı Pamukkale ilçesi Denizli iline bağlıdır. Şehrin adeta sembolü haline gelmiş olan travertenlerin bulunduğu ilçe, şehir merkezinin 22 km uzaklığında ve kuzeyinde bulunur. Her yıl binlerce turist ağırlayan Pamukkale, aynı zamanda Büyük Menderes Nehri'nin bir kolu olan Çürüksu Çayı'nın doğduğu yerdir.

Pamukkale'ye Nasıl Gidilir?

Keyifli bir tatil için en güzel alternatiflerden biri olan Pamukkale'ye ulaşım oldukça basit. Eğer otobüs ile yolculuk yapmak istiyorsanız Pamukkale'ye sefer düzenleyen birçok otobüs firması bulunur, Pamukkale ilçesine giden otobüs bulamazsanız Denizli'ye gidip oradan tekrar otobüse binerek Pamukkale'ye gidebilirsiniz.

Aynı zamanda kendi aracınız ile kolaylıkla Pamukkale'ye ulaşabilirsiniz. Yolculuk için hava yollarını tercih ediyorsanız, uçak ile Denizli'ye gelebilir daha sonra Pamukkale'ye otobüs ile gidebilirsiniz. Ayrıca trenle yolculuğu seviyorsanız Pamukkale Ekspresi ile Denizli'ye seyahat edebilirsiniz.

Pamukkale Travertenleri Nasıl Oluşmuştur?

Ülkemizin en önemli kültürel ve doğal miraslarından biri olan Pamukkale'yi görenlerin en merak ettiği soru ise genellikle bembeyaz görüntüsü ardındaki sır oluyor. Travertenler aslında çeşitli çevresel ve kimyasal faktörlerden dolayı çökelme ile oluşan bir kaya türüdür. Bölgeden çıkan şifa kaynağı termal su, travertenlerin katlarında çökmeye başlar. Suyun içerisinde bol miktarda kalsiyum hidrokarbonat bulunur. Kalsiyum karbonatın kimyasal tepkimesi sonucu suyu çökelmeye uğrar. Pamukkale travertenleri özellikleri bu kadarla sınırlı değil. Pamuk gibi bembeyaz kayaçların bulunduğu bu bölgede şifa kaynağı olan termal havuzlar da bulunuyor. Solunum yollarına, deri hastalıklarına ve dolaşım yollarına oldukça faydalı olan bu termal havuzlardan dileyen her ziyaretçi faydalanabilir.

Pamukkale Travertenleri İle İlgili Bilgiler

Beyaz cennet olarak anılan Pamukkale'yi enine boyuna keşfetmeniz ve sevdikleriniz ile şehrin tüm karmaşasından uzaklaşarak doğa ve tarih ile iç içe bir tatil geçirebilmeniz için önerilerimiz:

  • Masallardan çıkmış gibi görünen travertenlerin şifasından faydalanın. Çıplak ayaklarınız ile dolaşabilir ve termal suyun bulunduğu havuzlara girebilirsiniz. Özellikle romatizma gibi hastalıklarınız veya cildiniz ile ilgili sorunlarınız var ise Pamukkale'nin şifa dağıtan suları size çok iyi gelecektir.
  • Pamukkale'nin hemen yanında bulunan ve Anadolu'nun en önemli kültür miraslarından biri olan Hierapolis Antik Kenti'ni görmeden geri dönmeyin. Arkeoloji dünyasında kutsal kent olarak geçen bu mistik yerde bulunan Helenistik Dönem'den kalmış yapılar size tarihi bir yolculuk yaşatacak.
  • Hierapolis Antik Kenti içinde yer alan antik havuz bir deprem sonrası meydana gelmiştir. Sıcacık suyu ile bedeninizi rahatlatan ve mineraller açısından zengin yapısı ile birçok hastalığa iyi gelen antik havuza belli bir ücret karşılığında girebilirsiniz.
  • Travertenlerin hemen altında bulunan Pamukkale Natural Park'ı mutlaka ziyaret edin. Ortasında kocaman bir gölet bulunan yemyeşil parkta dinlenebilir ve etrafındaki kafelerde bir şeyler yiyerek Pamukkale'nin eşsiz manzarasına şahit olabilirsiniz.
  • Denizli ülkemizdeki en önemli kaplıca turizm alanlarından biri. Dünyanın birçok yerinden her sene bu termal sularda şifa bulmak isteyenler Denizli'ye geliyor. Denizli ilinin en güzel kaplıcalarına sahip ve Pamukkale'ye oldukça yakın olan Karahayıt Kaplıcaları'nda güzel bir tatil yapabilirsiniz.
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