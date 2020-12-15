Pamukkale nerede, nereye bağlı? Pamukkale travertenleri nasıl oluşmuştur?

Pamukkale... Bembeyaz örtüsü ile ziyaretçilere adeta bir görsel şölen sunan bu doğa harikası, Türkiye'nin en merak edilen yerlerinden biri. Sanılanın aksine Pamukkale yalnızca mucizevi doğası sebebi ile değil, aynı zamanda Hierapolis Antik Kenti ile de oldukça ilgi çekici. Ünü ülkemizi aşan bu doğa harikasını ve barındırdığı kültürel mirası görmek; sevdikleriniz ile doğa içinde huzur dolu bir tatil geçirmek istiyorsanız bu yazımız aracılığıyla "Pamukkale nereye bağlı, Pamukkale'ye uçakla nasıl gidilir?" gibi merak edilen soruların yanıtlarına ulaşabilirsiniz.
Pamukkale travertenlerinin ve antik kentin yer aldığı Pamukkale ilçesi Denizli iline bağlıdır. Şehrin adeta sembolü haline gelmiş olan travertenlerin bulunduğu ilçe, şehir merkezinin 22 km uzaklığında ve kuzeyinde bulunur. Her yıl binlerce turist ağırlayan Pamukkale, aynı zamanda Büyük Menderes Nehri'nin bir kolu olan Çürüksu Çayı'nın doğduğu yerdir.
Keyifli bir tatil için en güzel alternatiflerden biri olan Pamukkale'ye ulaşım oldukça basit. Eğer otobüs ile yolculuk yapmak istiyorsanız Pamukkale'ye sefer düzenleyen birçok otobüs firması bulunur, Pamukkale ilçesine giden otobüs bulamazsanız Denizli'ye gidip oradan tekrar otobüse binerek Pamukkale'ye gidebilirsiniz.
Aynı zamanda kendi aracınız ile kolaylıkla Pamukkale'ye ulaşabilirsiniz. Yolculuk için hava yollarını tercih ediyorsanız, uçak ile Denizli'ye gelebilir daha sonra Pamukkale'ye otobüs ile gidebilirsiniz. Ayrıca trenle yolculuğu seviyorsanız Pamukkale Ekspresi ile Denizli'ye seyahat edebilirsiniz.
Ülkemizin en önemli kültürel ve doğal miraslarından biri olan Pamukkale'yi görenlerin en merak ettiği soru ise genellikle bembeyaz görüntüsü ardındaki sır oluyor. Travertenler aslında çeşitli çevresel ve kimyasal faktörlerden dolayı çökelme ile oluşan bir kaya türüdür. Bölgeden çıkan şifa kaynağı termal su, travertenlerin katlarında çökmeye başlar. Suyun içerisinde bol miktarda kalsiyum hidrokarbonat bulunur. Kalsiyum karbonatın kimyasal tepkimesi sonucu suyu çökelmeye uğrar. Pamukkale travertenleri özellikleri bu kadarla sınırlı değil. Pamuk gibi bembeyaz kayaçların bulunduğu bu bölgede şifa kaynağı olan termal havuzlar da bulunuyor. Solunum yollarına, deri hastalıklarına ve dolaşım yollarına oldukça faydalı olan bu termal havuzlardan dileyen her ziyaretçi faydalanabilir.
Beyaz cennet olarak anılan Pamukkale'yi enine boyuna keşfetmeniz ve sevdikleriniz ile şehrin tüm karmaşasından uzaklaşarak doğa ve tarih ile iç içe bir tatil geçirebilmeniz için önerilerimiz:
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