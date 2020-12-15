Pamukkale nerede, nereye bağlı? Pamukkale travertenleri nasıl oluşmuştur?

Pamukkale... Bembeyaz örtüsü ile ziyaretçilere adeta bir görsel şölen sunan bu doğa harikası, Türkiye'nin en merak edilen yerlerinden biri. Sanılanın aksine Pamukkale yalnızca mucizevi doğası sebebi ile değil, aynı zamanda Hierapolis Antik Kenti ile de oldukça ilgi çekici. Ünü ülkemizi aşan bu doğa harikasını ve barındırdığı kültürel mirası görmek; sevdikleriniz ile doğa içinde huzur dolu bir tatil geçirmek istiyorsanız bu yazımız aracılığıyla "Pamukkale nereye bağlı, Pamukkale'ye uçakla nasıl gidilir?" gibi merak edilen soruların yanıtlarına ulaşabilirsiniz.

Pamukkale Travertenleri Nerede Bulunur?

Pamukkale travertenlerinin ve antik kentin yer aldığı Pamukkale ilçesi Denizli iline bağlıdır. Şehrin adeta sembolü haline gelmiş olan travertenlerin bulunduğu ilçe, şehir merkezinin 22 km uzaklığında ve kuzeyinde bulunur. Her yıl binlerce turist ağırlayan Pamukkale, aynı zamanda Büyük Menderes Nehri'nin bir kolu olan Çürüksu Çayı'nın doğduğu yerdir.

Pamukkale'ye Nasıl Gidilir?

Keyifli bir tatil için en güzel alternatiflerden biri olan Pamukkale'ye ulaşım oldukça basit. Eğer otobüs ile yolculuk yapmak istiyorsanız Pamukkale'ye sefer düzenleyen birçok otobüs firması bulunur, Pamukkale ilçesine giden otobüs bulamazsanız Denizli'ye gidip oradan tekrar otobüse binerek Pamukkale'ye gidebilirsiniz.