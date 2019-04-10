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Pamukkale’ye 17 Nisan’da girişler ücretsiz olacak

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SEYAHAT  | 10.04.2019 08:58 | Son Güncelleme

Denizli’de Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Pamukkale Ören Yeri Antik Havuz önünde gerçekleştirilecek etkinliklere halkın katılımını sağlamak için Ören yerine girişler, 17 Nisan Çarşamba günü 15.00 ile 18.00 saatleri arasında ücretsiz olacak.

Pamukkale’ye 17 Nisan’da girişler ücretsiz olacak

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Toplumda turizm konusunda farkındalığı artırmak, turizm bilincini geliştirmek, kültür ve turizm değerlerini tanıtmak, turizmi geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında Turizm Haftası kutlanmaktadır. Bu yıl 43. yıl kutlamaları yapılacak olan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Turizm Haftası'nın açılış programının, ülkemizin en önemli destinasyon merkezlerinden biri olan ve dünyada bir benzeri daha bulunmayan Antik Havuz’un daha geniş kitlelere tanıtılması amacıyla Pamukkale Ören Yeri'nde yapılması planlanmıştır. 17 Nisan Çarşamba günü Pamukkale Ören Yeri Antik Havuz önünde gerçekleştirilecek etkinliklere halkımızın iştirakini sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığımızca 15.00 ile 18.00 saatleri arasında halkımızın Ören Yeri'ne girişlerinden ücret alınmayacaktır” denildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Pamukkale

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