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Pamuklar kadar yumuşak: Elmalı kek tarifi! Püf noktasını mutlaka uygulayın

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kolay elmalı kek tarifi tam kıvamında bir tarifle karşınızda. Yumuşacık dokusu, mis gibi kokusu aklınızdan çıkmayacak.

Pamuklar kadar yumuşak: Elmalı kek tarifi! Püf noktasını mutlaka uygulayın

Elmanın kek hamuruyla buluşması hem gözünüzü hem de ağzınızı bayram ettirecek. Kolay elmalı kek tarifi bakın nasıl hazırlanıyor!

ELMALI KEK TARİFİ MALZEMELERİ

İşte yumuşak, tatlı ve taze elmalarla yapılan kolay elmalı kek tarifi malzeme listesi.

Malzemeler

210 gram un
2 çay kaşığı kabartma tozu
1/2 çay kaşığı karbonat
150 gram pudra şekeri
1 su bardağı (yaklaşık 1 büyük) kırmızı elma, soyulmuş ve kabaca doğranmış
2 büyük yumurta
1 çay kaşığı vanilya özü ya da vanilin
120 ml bitkisel yağ
120 ml yoğurt
Kek üzeri için
50 gram (1/4 bardak) pudra şekeri
1 çay kaşığı toz tarçın
1 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı, eritilmiş

ELMALI KEK YAPILIŞI

Fırını 180 derecede fan ayarında önceden ısıtın. Yuvarlak bir kek kalıbını yağlayın ve hafifçe unlayın.
Büyük bir karıştırma kabına un, kabartma tozu, karbonat ve şeker ekleyin. Kıyılmış elmarı ekleyin ve birleştirmek için kısa bir süre karıştırın.
Ayrı bir kaseye yumurta, vanilya, yağ ve yoğurt ekleyin. Fazla karıştırmadan çırpın.
Kuru malzemelere ıslak malzemeleri ekleyin ve birleştirilene kadar tahta kaşıkla hafifçe karıştırın ancak fazla karıştırmamaya dikkat edin.
Yağlayıp unladığınız kek kalıbına dökün.
Tarçın, şeker ve tereyağı birleştirin. Topaklı ve ıslak olana kadar karıştırın. Kek hamuru üzerine serpin.
Kolay elmalı keki yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Hafif ılık olunca dilimleyerek servis yapın.

ELMALI KEK PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Elmaları dilimledikten sonra kararmaları için limon suyunda bekletebilirsiniz. Kek kalıbını mutlaka gerçek tereyağı ile yağlamalısınız. Keki pişirirken de kesinlikle kapağını açmadan aralıksız 35 dakika pişirmeniz gerekmektedir. Kekin sosunu sürmek için de kekin soğumasını beklemeyin. Fırından çıkarır çıkarmaz sosu sürün.

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