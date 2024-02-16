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Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.02.2024 09:41 | Son Güncelleme:
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Panathinaikos Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ataman, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerinde seçim yaptı.

İlk oyunu, Eren Bozkurt'un objektifine yansıyan, Artistik Jimnastik Dünya Challenge Kupası'ndan "Olimpik burgu" isimli kareden yana kullanan Ataman, fotoğrafın durumu çok estetik olarak yansıttığını aktardı.

Öte yandan, Ataman, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Sırbistan ve Belçika Milli Takımları'nın Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki karşılaşmanın yer aldığı, Ales Beno'ya ait "Elle müdahale" isimli fotoğrafı seçerek, "Basketbol hocası olduğum için o fotoğrafı beğendim." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İskoçya temsilcisi Celtic ile İspanya ekibi Atletico Madrid arasındaki maçta Celtic taraftarının, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle Filistin bayrağı açtığı,

DAVİD ALVARO'YA AİT "GAZZE'YE DESTEK" İSİMLİ KAREYİ OYLAYAN ATAMAN, SEÇİMİ ŞU SÖZLERLE AÇIKLADI:

"CELTİC MAÇINDAKİ GÖRÜNTÜYÜ BEĞENDİM, ATMOSFERİ BEĞENDİM. BÜTÜN BİR STADYUMUN BARIŞ İÇİN BAYRAK AÇMASINI BEĞENDİM."

Ataman, Galatasaray geçmişine de atıfta bulunarak, Galatasaray'ın 2022-2023 sezonu şampiyonluk sevincini yansıtan ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un omuzlardayken Evrim Aydın'a ait "Taraftarın gözbebeği" isimli kareyi de "spor" kategorisinde seçtiklerine eklerken, "Okan Hoca'nın şampiyonluk fotoğrafı çok güzel. Bir Galatasaraylı olarak o fotoğrafı görünce mutlu oldum, onu hemen beğendiğimi söyleyebilirim." diye konuştu.

Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olduğu anların sevincini yansıtan ve Dursun Aydemir'a ait "Dünyanın Sultanları" isimli kare için de oy kullanan Ataman, bu fotoğrafın gurur verici olduğunu vurguladı.

ATAMAN'IN İSTANBUL VE CUMHURİYET SEVGİSİ SEÇİMLERE YANSIDI

İstanbul'a olan sevgisini sık sık dile getiren Ataman, "Haber" kategorisinde, Cumhuriyet'in 100. yılında Türk donanmasının İstanbul Boğazı'ndan 100 gemi ile gerçekleştirdiği geçidi yansıtan Muhammed Enes Yıldırım'a ait "Boğazda bir dev" isimli kareyi seçti.

Ataman, "Fotoğraf hem İstanbul'un güzelliğini hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü gösteriyor. Bende bu duyguyu uyandırıyor." dedi.

Haber kategorisinde Ataman'ın seçtiği diğer fotoğraf ise, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda düzenlenen havai fişek, ışık ve dron gösterilerini yansıtan, Aytuğ Can Sencar'a ait "Türkiye yüzyılı" isimli kare oldu.

Ataman, bu kare için "Cumhuriyet ve 100. yıl benim için çok önemli. İstanbul da benim için dünyanın en güzel şehri. Çok güzel bir fotoğraf olarak görüyorum onu." diye konuştu.

"Çevre ve yaşam" kategorisinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümünde Anıtkabir'e akın eden vatandaşların görüldüğü Emin Sansar'a ait, "Ata'nın huzurunda" karesini seçen Ataman, "Binlerce insanın 29 Ekim'de ve 100. yılda Ata'mızı anması benim için çok önemli." dedi.

İstanbul'da Mevlit Kandili dolayısıyla Sultanahmet Camisi'nde düzenlenen programın havadan İstanbul manzarasıyla birlikte görüldüğü Ali Atmaca'ya ait "Sen aydınlatırsın geceyi" isimli kareyi de seçtiklerine ekleyen Ataman şöyle konuştu:

"Fotoğraf müthiş. İstanbul'un akşam güzelliğini, hem Sultanahmet, hem arkada İstanbul ve Boğaziçi Köprüsü'nü gösteriyor. İstanbul'un büyüleyici atmosferini aktarıyor."

"YIKIM" VE "DEPREMİN UMUDU" DA SEÇİLENLER ARASINDA YER ALDI

Ataman, "Gazze: Kanıt" kategorisinde, savaşın boyutlarını ve bir şehrin yok edilişini geniş açıdan gözler önüne seren İsrail'in başlattığı yoğun bombardıman sonucu Gazze Şeridi'nde moloz yığınına dönüşen çok sayıdaki binanın yer aldığı, Shadi Al Tabatibi'ye ait "Yıkım" isimli fotoğrafı seçti.

"Deprem: Umut" kategorisinde geçen yıl 6 Şubat depremlerinde yıkılan binanın enkazından 29 saat sonra sağ çıkarılan 6 aylık bebek Ayşe Vera Yılmaz'ın yer aldığı Aytuğ Can Sencar'a ait "Depremin umudu" isimli fotoğrafı seçen Ataman, "Çok büyük bir acı sonucu kenetlenen bir kurtarma ekibinin tüm Türkiye'nin kenetlenmesi ve kurtarma ekiplerinin yaptığı büyük mücadele sonucu kurtarılan bir bebeğimizin fotoğrafı. Büyük acının tesellisi diyeceğim buna." diye konuştu.​​​​​​​

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