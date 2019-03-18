Mynet Trend

Panathinaikos - Olympiakos derbisi tatil edildi

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 18.03.2019 08:04 | Son Güncelleme

Yunanistan Süper Ligi'nin 25. haftasında Panathinaikos ile Olympiakos arasında oynanan maç, çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

Panathinaikos - Olympiakos derbisi tatil edildi

Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşma, konuk ekibin öne geçmesinin ardından statta çıkan olaylar nedeniyle 70. dakikada hakem tarafından durduruldu.

Stat ve çevresinde çıkan olaylar nedeniyle sahada görevli Yunan polisi göz yaşartıcı gaz kullandı. Olaylar sırasında bazı taraftarların sahaya girmesinin ardından oyuncuları soyunma odasına yollayan maçın Alman hakemi Marco Fritz maçı tatil etti.

Maçın ertelenmesinin ardından stadyum dışında da Panathinaikos taraftarları ve Yunan çevik kuvvet ekipleri arasında arbede yaşandı. Polis, taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Ertelenen karşılaşma, 53. dakikada Miguel Angel Guerrero'nun attığı golle Olympiakos'un 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyordu.

PARTNERÜnlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!Ünlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!
'Altın Nine'nin futbol aşkı'Altın Nine'nin futbol aşkı
Futbolcu, kulüp başkanını böyle yere serdi!Futbolcu, kulüp başkanını böyle yere serdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Panathinaikos Olympiakos

En Çok Okunan Trend Haberler

Her detayı korkunç! 4 aylık eşine yaptıkları kan dondurdu!

Her detayı korkunç! 4 aylık eşine yaptıkları kan dondurdu!

Şeyma Subaşı'nın yoga paylaşımı olay oldu!

Şeyma Subaşı'nın yoga paylaşımı olay oldu!

Onur Büyüktopçu'dan şantaj açıklaması!

Onur Büyüktopçu'dan şantaj açıklaması!

Çalıların arasından çıktı! Tam 6 tane

Çalıların arasından çıktı! Tam 6 tane

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Onazi gönüllerde taht kurdu

Onazi gönüllerde taht kurdu

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Fenerbahçe'de Alex heyecanı

Fenerbahçe'de Alex heyecanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'VAR' önerisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'VAR' önerisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünya rekoru bu maçta kırıldı! Tarihe geçtiler

Dünya rekoru bu maçta kırıldı! Tarihe geçtiler

'Altın Nine'nin futbol aşkı

'Altın Nine'nin futbol aşkı

Güneyspor - Çamlıhemşin Belediyespor maçında olay

Futbolcu, kulüp başkanını böyle yere serdi!

Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı nikahına davet etti

Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet

Mbaye Diagne'den Alex Iwobi'ye küfürlü tepki

Diagne'den olay paylaşım! Küfürlü tepki...

Bursa'da maç sırasında sahaya at girdi

Sahaya at girdi, ortalık karıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.