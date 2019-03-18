Panathinaikos - Olympiakos derbisi tatil edildi

Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşma, konuk ekibin öne geçmesinin ardından statta çıkan olaylar nedeniyle 70. dakikada hakem tarafından durduruldu.
Stat ve çevresinde çıkan olaylar nedeniyle sahada görevli Yunan polisi göz yaşartıcı gaz kullandı. Olaylar sırasında bazı taraftarların sahaya girmesinin ardından oyuncuları soyunma odasına yollayan maçın Alman hakemi Marco Fritz maçı tatil etti.
Maçın ertelenmesinin ardından stadyum dışında da Panathinaikos taraftarları ve Yunan çevik kuvvet ekipleri arasında arbede yaşandı. Polis, taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.
Ertelenen karşılaşma, 53. dakikada Miguel Angel Guerrero'nun attığı golle Olympiakos'un 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyordu.
Siz siz olun başkasının mumuna üflemeyin!
Bu yemeği tadan vazgeçemiyor!
İzmir'de bir garip banka soygunu! Gerçek kimliğini verdi
Ve Türkiye'nin en önemli yeri açılıyor!
Akıllara durgunluk veren olay! Hayatının şokunu yaşadı
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
İnsan vücudunun en gizemli organı!
İdeal göğüs ölçüsü belli oldu
Sosyal medyayı sallayan görüntü
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Okuyucu Yorumları 0 yorum