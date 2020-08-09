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Panathinaikos, Pierre Jackson ile anlaştı

BASKETBOL HABERLERİ  | 09.08.2020 14:09 | Son Güncelleme

Panathinaikos Basketbol Takımı, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ABD'li oyuncu Pierre Jackson'ı kadrosuna kattı.

Panathinaikos, Pierre Jackson ile anlaştı

Panathinaikos, Pierre Jackson ile anlaştı. Yunan ekibinden yapılan açıklamada, son olarak ABD Gelişim Ligi (G League) takımı South Bay Lakers'ta forma giyen 28 yaşındaki Pierre Jackson ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Fenerbahçe'de 2013-2014 sezonunda görev alan Jackson, forma giydiği 6 karşılaşmada 3,3 sayı ve 1,3 asist ortalamasıyla oynamıştı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: İHA

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