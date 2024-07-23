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Panathinaikos'tan Ergin Ataman açıklaması!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.07.2024 20:51
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Yunanistan'ın Panathinaikos basketbol takımı, Türk başantrenör Ergin Ataman'ın sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını duyurdu.

Panathinaikos'tan Ergin Ataman açıklaması!

Kulüpten yapılan açıklamada, Ergin Ataman'ın sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

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Panathinaikos'taki ilk yılında THY Avrupa Ligi ve Yunanistan Ligi şampiyonlukları yaşayan Ataman, Yunanistan'da da yılın başantrenörü seçildi.

Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın en iyi koçu Ergin Ataman'ın önümüzdeki 3 yıl Panathinaikos'un başantrenörü olmayı kabul ettiğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Panathinaikos Ergin Ataman
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