Panathinaikos'tan Ergin Ataman açıklaması!

Kulüpten yapılan açıklamada, Ergin Ataman'ın sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Panathinaikos'taki ilk yılında THY Avrupa Ligi ve Yunanistan Ligi şampiyonlukları yaşayan Ataman, Yunanistan'da da yılın başantrenörü seçildi.

Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın en iyi koçu Ergin Ataman'ın önümüzdeki 3 yıl Panathinaikos'un başantrenörü olmayı kabul ettiğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerine yer verdi.