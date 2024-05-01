Panathinaikos'tan Fatih Terim kararı! Sezon sonunda ayrılacağı iddia edilmişti...

Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, sahasında Aris'e 1-0 yenilmiş ve bitime 2 hafta kala Fatih Terim'in şampiyonluk şansı mucizelere kalmıştı.

SEZON SONUNDA AYRILACAK İDDİASI

Panathinaikos'un sezon sonunda yüksek ihtimalle Fatih Terim ile yollarını ayıracağı iddia edilmişti. Yunan basınında çıkan bu iddianın ardından Panathinaikos cephesinden son açıklama geldi.

YALANLAMA GELDİ

Yunan basını, kulübün bu iddiaları yalanladığını yazdı ve önümüzdeki sezon da Fatih Terim ile devam edileceğini ifade etti.





