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Panathinaikos'tan Fatih Terim kararı! Sezon sonunda ayrılacağı iddia edilmişti...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.05.2024 22:37
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Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, sahasında Aris'e 1-0 yenilmiş ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakmıştı. Mücadele sonrası Yunan taraftarların tepki göstermesi sonrası Panathinaikos yönetiminden flaş bir hamle geldiği iddia edilmişti. Bu konu hakkında son açıklamanın yapıldığı yazıldı.

Panathinaikos'tan Fatih Terim kararı! Sezon sonunda ayrılacağı iddia edilmişti...

Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, sahasında Aris'e 1-0 yenilmiş ve bitime 2 hafta kala Fatih Terim'in şampiyonluk şansı mucizelere kalmıştı.

SEZON SONUNDA AYRILACAK İDDİASI

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Panathinaikos'un sezon sonunda yüksek ihtimalle Fatih Terim ile yollarını ayıracağı iddia edilmişti. Yunan basınında çıkan bu iddianın ardından Panathinaikos cephesinden son açıklama geldi.

YALANLAMA GELDİ

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Yunan basını, kulübün bu iddiaları yalanladığını yazdı ve önümüzdeki sezon da Fatih Terim ile devam edileceğini ifade etti.

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