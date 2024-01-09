Panathinaikos'un başında zirveye oturan Fatih Terim'e şampiyonluk yolunda kötü sürpriz!

Fatih Terim'in başarısı Yunanistan'da gündem olmayı başardı. Kısa süre içinde takımı üzerinde yaptığı etkiyle liderlik konumuna oturan Panathinaikos'a şampiyonluk oranlarında beklemediği bir sonuç geldi.
Panathinaikos'u 40 puana çıkararak zirveye yerleştiren Fatih Terim'i AEK ve PAOK 38'er puanla takip ediyor.
Yunanistan Süper Ligi'nin en büyük şampiyonluk adayını açıklayan oranlarda Panathinaikos zirvede yer alamadı.
AEK: 2.36
Panathinaikos: 2.49
PAOK: 4.20
Olympiakos: 7.60
Aris: 1000
Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde en son 2009-2010 sezonunda şampiyon olmuştu.