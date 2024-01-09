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Panathinaikos'un başında zirveye oturan Fatih Terim'e şampiyonluk yolunda kötü sürpriz!

09.01.2024 07:38 | Son Güncelleme:
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Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim, Yunanistan'da harikalar yaratmaya başlamıştı. Takımının başında çıktığı 2 maçı da kazanan tecrübeli çalıştırıcı kısa sürede Panathinaikos'u liderliğe yükseltmişti. Bu gelişmelerin ardından Yunanistan Süper Lig'i için şampiyonluk oranları açıklandı.

Fatih Terim'in başarısı Yunanistan'da gündem olmayı başardı. Kısa süre içinde takımı üzerinde yaptığı etkiyle liderlik konumuna oturan Panathinaikos'a şampiyonluk oranlarında beklemediği bir sonuç geldi.

40 PUANLA ZİRVEDE

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Panathinaikos'u 40 puana çıkararak zirveye yerleştiren Fatih Terim'i AEK ve PAOK 38'er puanla takip ediyor.

FAVORİ GÖSTERİLMEDİLER

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Yunanistan Süper Ligi'nin en büyük şampiyonluk adayını açıklayan oranlarda Panathinaikos zirvede yer alamadı.

İŞTE YUNANİSTAN SÜPER LİGİ'NDE GÜNCELLENEN ŞAMPİYONLUK ORANLARI

AEK: 2.36

Panathinaikos: 2.49

PAOK: 4.20

Olympiakos: 7.60

Aris: 1000

Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde en son 2009-2010 sezonunda şampiyon olmuştu.

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