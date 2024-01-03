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  4. Panathinaikos'un yeni hocası Fatih Terim stoperini Süper Lig'den seçti, yöneticiler görüşmelere başladı!

Panathinaikos'un yeni hocası Fatih Terim stoperini Süper Lig'den seçti, yöneticiler görüşmelere başladı!

03.01.2024 17:16 | Son Güncelleme:
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Yunan ekibi Panathinaikos ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Terim, transferde rotayı Türkiye'ye çevirdi. Terim'in talimatıyla Yunan ekibinin kurmayları Süper Lig ekibinin tecrübeli savunmacısıyla temaslara geçildiği duyuruldu. İşte detaylar...

Fatih Terim, sürpriz bir şekilde Yunan ekibi Panathinaikos'a imza attıktan sonra transfer çalışmalarına hızla başladı. Gözünü Süper Lig'e diken Terim, düzenlediği basın toplantısında ilk hedefinin Anastasios Bakasetas ve Younes Belhanda olduğunu açıklamıştı.

İmza töreninde Bakasetas için, "Pasın ve oyunun kontrolünü yapmaya çalışacağım. Oyun felsefemi zaten siz biliyorsunuz. Bakasetas'ı getirmek istiyoruz" demişti.

STOPER İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

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Ayrıca Terim "Oyuncularıma güveniyorum, 3 gün oldu geleli kimi istemeyebilirim ki? Bunlar mantıklı değil, sportif direktörümüzden bilgileri alıyorum. Eğer bir şeye ihtiyacımız olursa ki 2 stoperimizin sakat olduğunu unutmayalım" şeklinde konuşurken stoper transferinin sinyallerini de vermişti.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI BİLE

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Stoper pozisyonu için de Süper Lig'den bir ismi gözüne kestiren Terim'in istediği isim belli oldu. Tecrübeli çalıştırıcının Adana Demirspor'un savunmacısı Andreaw Gravillon'u istediği ve Panathinaikos'un, Gravillon için Adana Demirspor'la görüşmelere başladığı öğrenildi. 25 yaşındaki Fransız stoperin Adana ekibi ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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