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  4. Pancar salatası tarifi, nasıl yapılır?

Pancar salatası tarifi, nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Sağlık deposu pancarın tam da mevsimiyken salatasını yapmak ister misiniz? Pancar salatası tarifi hem kolay hem de besleyici bir tariftir. Sofralara renk katan, hem mideye hem de göze hitap eden pancar salatası nasıl yapılır diyenler için tarifi paylaşıyoruz, şimdiden afiyetler dileriz.

Pancar salatası tarifi, nasıl yapılır?

En özel salata tarifleri arasında yerini alan kırmızı pancar salatası, lezzetinin yanı sıra tam bir şifacıdır. Pancar, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur, beyin sağlığını korur, ağrı kesici etkisi bulunur ve kanseri önlemede önemli bir yere sahiptir. Hal böyle olunca ve tam da pancar zamanıyken biz de pancar salatası tarifini yapmaya karar verdik. Pancar salatası nasıl yapılır diyorsanız tarifimize muhakkak göz atmalısınız.

PANCAR SALATASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 adet kök kırmızı pancar
2 diş sarımsak
Bir fincan zeytinyağı
Bir fincan sirke
Tuz
Dilerseniz üzeri için kıyılmış maydanoz

PANCAR SALATASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak pancarları yıkayın ve yaklaşık 15 dakika sirkeli suda bekletin.
Ardından pancarları haşlayın. (Kabuklarını soymadan)
Pancarlar haşlandıktan sonra suyunu süzün ve ılımaya bırakın. Pancarlar ılıdıktan sonra kabuklarını soyun.
Sonrasında pancarları dilediğiniz boyutta dilimleyin ve derin bir kaba alın.
Sarımsakları havanda ezin.
Pancarların üzerine zeytinyağı, sirke, ezilmiş sarımsak ve tuzu ilave edip tüm malzemeleri karıştırın.
Sunum tabağına aldıktan sonra üzerine kıyılmış maydanoz veya iri bir şekilde dövülmüş ceviz serpebilirsiniz.

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