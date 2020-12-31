Pandemide şifa oldu! Bir bardak suyun içine 8 damla koyduğunuzda...

Arılar tarafından kovanı dış etkenlere karşı korumak için kullanılan ve ham haliyle önemli kısmı reçine ve balmumundan oluşan doğal ürün propolis, pandemi döneminde en çok tüketilen ürünler arasında yer aldı.

BİN DERDE ŞİFA OLUYOR

Doğal antibiyotik olma özelliğine sahip olan propolis hazırlanan çözelti ile birlikte satışa sunulurken, bir bardak suya 8-9 damla atılarak tüketiliyor. Bitlisli balcı Caner Güngördü, propolisin vücuda bilimsel olarak kanıtlandığı birçok yararının olduğunu belirterek, herkesin istediğini ama doğada çok fazla bulunmadığı için kısıtlı ürettiklerini söyledi. Arıların kovanlarına çiçek özlerinden ve saplarından getirerek ördükleri, hem haşere ve böceklerden korunmak hem de kovan ağızlarını daraltmak amacıyla kullandıkları propolisi topladıklarını ifade eden Güngördü, toz haline getirerek elde ettikleri karışımlarla sıvılaştırarak satışa sunduklarını kaydetti. 20 cc’lik şişelerde satışa sunulan propolisin 50-75 TL arasında değişen fiyatlara alıcı bulduğunu söyleyen Güngördü, geçmişten beri alternatif tıpta doğal antibiyotik olarak kullanılan, ağız yaraları, mide hastalıkları, barsak rahatsızlıkları ve iltihaplı birçok hastalığın tedavisinde kullanılan propolisin pandemi döneminde de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla kullanıldığını belirtti.