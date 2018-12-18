Panik yok! Mutfakta hayat kurtaran en pratik 6 bilgi

Tuzu fazla kaçmış çorbayı kurtarmak için;



Burada çorba örneğinden yola çıktık ancak bu yöntem tüm sulu yemekleriniz için geçerlidir. Tuzu fazla kaçan çorbaya soyulmuş bir adet patates ekleyin. Ardından çorbayı bir taşım kaynatın. Patates, yemeğin fazla tuzunun bir kısmını emecektir. Üstelik çorbanın tadını hiçbir şekilde değiştirmeyecektir.

Dibi tutan pilav için;



Pilav yapmak her ne kadar kolay gibi dursa da aslında işin birçok incelikleri vardır. Su ayarı, doğru pirinç seçimi, pirinci yeteri kadar kavurmak, yağ oranı derken iş dallanıp budaklanır. Her şeyi sırasıyla doğru bir şekilde yaptınız ancak ocağın altını ya açık unuttunuz ya da olduğundan geç kapadınız. Haliyle yemek yandı... Yanan pirinç pilavın genel tadını etkiler. Dibini bıraksanız ve üstten sıyırsanız bile o yanık kokusu kalacaktır. İşte bu durumdan kurtulmak için yanmayan kısımları farklı bir tencereye aktarın ve üzerine bir dilim ekmek koyun. 10-15 dakika sonra ekmeği tencereden alın. Ekmek, yanık kokusunu çekecektir. Afiyetle pilavı yiyebilirsiniz.

Patateslerin filizlenmesini önlemek için;



Patateslerin filizlenmemesi için sakladığınız yere bir adet elma bırakın. Son derece etkili bir yöntemdir. Filizlenmeyi geciktirir.