Panik yok! Mutfakta hayat kurtaran en pratik 6 bilgi

Burada çorba örneğinden yola çıktık ancak bu yöntem tüm sulu yemekleriniz için geçerlidir. Tuzu fazla kaçan çorbaya soyulmuş bir adet patates ekleyin. Ardından çorbayı bir taşım kaynatın. Patates, yemeğin fazla tuzunun bir kısmını emecektir. Üstelik çorbanın tadını hiçbir şekilde değiştirmeyecektir.
Pilav yapmak her ne kadar kolay gibi dursa da aslında işin birçok incelikleri vardır. Su ayarı, doğru pirinç seçimi, pirinci yeteri kadar kavurmak, yağ oranı derken iş dallanıp budaklanır. Her şeyi sırasıyla doğru bir şekilde yaptınız ancak ocağın altını ya açık unuttunuz ya da olduğundan geç kapadınız. Haliyle yemek yandı... Yanan pirinç pilavın genel tadını etkiler. Dibini bıraksanız ve üstten sıyırsanız bile o yanık kokusu kalacaktır. İşte bu durumdan kurtulmak için yanmayan kısımları farklı bir tencereye aktarın ve üzerine bir dilim ekmek koyun. 10-15 dakika sonra ekmeği tencereden alın. Ekmek, yanık kokusunu çekecektir. Afiyetle pilavı yiyebilirsiniz.
Patateslerin filizlenmemesi için sakladığınız yere bir adet elma bırakın. Son derece etkili bir yöntemdir. Filizlenmeyi geciktirir.
Etin yüzeyine beyaz sirke dökerek hızlı bir şekilde çözünmesini sağlayabilirsiniz. Sirke, etin donma sıcaklığını düşürür ve aynı zamanda yumuşamasını sağlar.
Yemeğin yağ ayarını tutturamadıysanız bunun da bir çözümü var. Birkaç adet buz kupünü kağıt havluya sarın ve yemeğin üzerinde gezdirin. Buz, fazla yağın katılaşmasını sağlayacaktır. Böylelikle katılaşan yağı kaşık yardımıyla toplayabilirsiniz.
İstediğiniz kıvamda elde edemediğiniz sosları yoğunlaştırmak için sosa bir parça kuru erişte ilave edin. Erişte, sosun tadını değiştirmeden fazla suyu emecektir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum