YEMEK

Panik yok! Mutfakta hayat kurtaran en pratik 6 bilgi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.12.2018 16:15 | Son Güncelleme

Pilavınızın dibi mi tuttu? Yemeğin tuzu fazla mı kaçtı? Sakin olun, o yemekler çöpe gitmeyecek. Bu pratik bilgiler sayesinde hem bütçenizi hem de yemeğinizi kurtaracaksınız.

Panik yok! Mutfakta hayat kurtaran en pratik 6 bilgi

Tuzu fazla kaçmış çorbayı kurtarmak için;

çorba
Burada çorba örneğinden yola çıktık ancak bu yöntem tüm sulu yemekleriniz için geçerlidir. Tuzu fazla kaçan çorbaya soyulmuş bir adet patates ekleyin. Ardından çorbayı bir taşım kaynatın. Patates, yemeğin fazla tuzunun bir kısmını emecektir. Üstelik çorbanın tadını hiçbir şekilde değiştirmeyecektir.

Dibi tutan pilav için;

ekmek
Pilav yapmak her ne kadar kolay gibi dursa da aslında işin birçok incelikleri vardır. Su ayarı, doğru pirinç seçimi, pirinci yeteri kadar kavurmak, yağ oranı derken iş dallanıp budaklanır. Her şeyi sırasıyla doğru bir şekilde yaptınız ancak ocağın altını ya açık unuttunuz ya da olduğundan geç kapadınız. Haliyle yemek yandı... Yanan pirinç pilavın genel tadını etkiler. Dibini bıraksanız ve üstten sıyırsanız bile o yanık kokusu kalacaktır. İşte bu durumdan kurtulmak için yanmayan kısımları farklı bir tencereye aktarın ve üzerine bir dilim ekmek koyun. 10-15 dakika sonra ekmeği tencereden alın. Ekmek, yanık kokusunu çekecektir. Afiyetle pilavı yiyebilirsiniz.

Patateslerin filizlenmesini önlemek için;

patates
Patateslerin filizlenmemesi için sakladığınız yere bir adet elma bırakın. Son derece etkili bir yöntemdir. Filizlenmeyi geciktirir.

Donmuş etleri hızlı bir şekilde çözmek için;

donmuş et
Etin yüzeyine beyaz sirke dökerek hızlı bir şekilde çözünmesini sağlayabilirsiniz. Sirke, etin donma sıcaklığını düşürür ve aynı zamanda yumuşamasını sağlar.

Yemeğin fazla yağını almak için;

bamya
Yemeğin yağ ayarını tutturamadıysanız bunun da bir çözümü var. Birkaç adet buz kupünü kağıt havluya sarın ve yemeğin üzerinde gezdirin. Buz, fazla yağın katılaşmasını sağlayacaktır. Böylelikle katılaşan yağı kaşık yardımıyla toplayabilirsiniz.

Akışkan sosları koyulaştırmak için;

sos
İstediğiniz kıvamda elde edemediğiniz sosları yoğunlaştırmak için sosa bir parça kuru erişte ilave edin. Erişte, sosun tadını değiştirmeden fazla suyu emecektir.


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