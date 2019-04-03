Pankreas kanseri nedir, belirtileri nasıldır? Pankreas kanserine karşı nasıl önlem alınır?

Teşhis edilmesi oldukça zor olan ve en tehlikeli kanser türleri arasında ilk sıralarda yer alan pankreas kanserini, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Metin Güden, anlattı.

Pankreasta iki çeşit hücre vardır. Bunlardan; ekzokrin pankreas hücreleri, vücuda gıdayı sindirmek için ince bağırsağa salınan enzimleri yapar. Nöroendokrin pankreas hücreleri (adacık hücreleri gibi) ise; insülin ve glukagon da dahil olmak üzere kandaki şekeri kontrol altına almaya yardımcı olan çeşitli hormonlar üretir. Her iki hormon da, vücudun yiyeceklerden aldığı enerjiyi kullanmasına ve depolamasına yardımcı olur. Çoğu pankreas kanseri, ekzokrin hücrelerde oluşur. Bu tümörler, hormon salgılar ve belirtilere veya semptomlara neden olmaz. Bu durum, pankreas kanseri tipini erken teşhis etmeyi zorlaştırmaktadır.

RİSK FAKTÖRLERİ VE BELİRTİLERE DİKKAT!

Pankreas kanseri için çeşitli risk faktörleri vardır. Sigara içmek, çok aşırı kilolu olmak, kişide bir diyabet öyküsü veya aile öyküsüne pankreas kanseri olması ve de bazı kalıtsal şartlar pankreas kanseri için tetikleyici faktörlerindendir. Bu risk faktörlerine sahip olmamanız ise, kanser olmayacağınız anlamına gelmez. Pankreas kanseri, erken belirtilere veya semptomlara neden olmayabilir. Bulgular ve belirtilere; pankreas kanserinin kendisi veya diğer koşullar neden olabilir. Bunlar aşağıdaki bulgularda biri veya birkaçı olabilir: