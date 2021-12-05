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Pantene Altın Kelebek Ödülleri hangi kanalda? Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni nasıl izlenir, saat kaçta?

05.12.2021 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

47. Altın Kelebek Ödül Töreni' nin hangi kanalda yayınlandığı merak ediliyor. Her sene farklı kategorilerde öne çıkan isimlere verilen ve ilgiyle takip edilen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni bu sene 5 Aralık 2021 tarihinde düzenleniyor. Peki Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni hangi kanalda ve saat kaçta? İşte ayrıntılar...

Pantene Altın Kelebek Ödülleri hangi kanalda? Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni nasıl izlenir, saat kaçta?

Her sene farklı kategorilerde pek çok başarılı isme verilen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni bu sene 5 Aralık 2021 tarihinde düzenleniyor. İzleiyiciler ödül töreninin hangi kanalda yayınlandığını ve nasıl izlendiğini sorguluyor. Peki Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni hangi kanalda?

PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ HANGİ KANALDA?

Pantene Altın Kelebek Ödülleri Töreni'nde ödüller sahiplerini bulmaya devam ediyor. Bu senede 47.'si düzenlenecek olan Türkiye'nin en prestijli ödül töreninde başarılı isimler ödüllerini alıyor. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde sinema ve televizyon dünyasının enleri belirlemiş olacak.

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni bu sene 5 Aralık 2021 Pazar akşamı saat 19:45'te televizyon ekranlarında olacak. Bu yıl düzenlenen ödül törenini Çağla Şıkel ve Cem Davran sunacak.

Altın Kelebek Ödülleri, 1972'den bu yana Türkiye'de dağıtılan müzik ve televizyon ödülleri olarak biliniyor. Ödül töreni Kanal D'den canlı olarak yayınlanmakta. 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Kanal D ve Teve 2 olmak üzere iki kanalda yayınlanıyor.


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Kanal D Ahsen Eroğlu Melis Sezen Altın Kelebek Ödülleri
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