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PAOK, Ninua'yı transfer etti

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 14.08.2020 20:31 | Son Güncelleme

Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden PAOK, Gürcü futbolcu Nika Ninua'yı renklerine bağladı.

PAOK, Ninua'yı transfer etti

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi PAOK, 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Dinamo Tbilisi forması giyen ve uzun süredir ismi Beşiktaş ile anılan Nika Ninua, Yunan ekibi PAOK ile anlaşmaya vardı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Gürcü oyuncu sağlık kontrolünden başarılı bir şekilde geçti ve kendisini Paok renklerine katan sözleşmeyi imzaladı.Ninua, son dört sezonda ülkesinin Dinamo Tiflis takımıyla 95 maça çıktı ve 14 gol attı.

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