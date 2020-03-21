Paolo Maldini ve oğlu koronavirüse yakalandı

İtalya'da kontrol altına alınamayan koronavirüs salgınının etkisi futbol dünyasında da gün geçtikçe daha da ciddi hissediliyor.

Milan, kulübün efsanesi ve şu anda da yöneticilerden biri olan Paolo Maldini ile altyapıdan yetişen ve A takıma yükselen oğlu Daniel Maldini'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

İki ismin de şu anda iyi durumda olduğu ve 2 haftadır evde karantina altında oldukları belirtildi.

Paolo Maldini'nin belirtilerinin sürdüğü ve gözlem altında tutulduğu da kaydedildi.