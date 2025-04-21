Papa öldü, futbola ara verildi! İtalya Serie A'dan açıklama yapıldı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus 88 yaşında hayatını kaybetti. Vatikan,12 yıldır görevini yürüten Papa Franciscus'un bu sabah yerel saatle 07.35'te yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Papa Franciscus'un hayatını kaybetmesi sonrası İtalya Serie A'da bugün (pazartesi) günü oynanacak maçlar ertelendi.
Serie A, Papa Francis'in vefatı nedeniyle pazartesi günkü maçların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
İtalya Ligi'nde bugün oynanacak maçlar şu şekildeydi:
Torino - Udinese
Cagliari - Fiorentina
Genoa - Lazio
Parma - Juventus
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