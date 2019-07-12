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Papatya çayı içmenin sağlığa olan 8 faydası

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.07.2019 14:55 | Son Güncelleme

Doğadaki en güzel çiçeklerden biri olan papatya, görüntüsünün yanı sıra sağlık üzerine de birçok faydası bulunuyor. Kuru ya da taze bir şekilde kullanabileceğiniz papatya, güçlü antispazmodik ve anti-enflamatuar özellikleri sayesinde vücudunuzu yenileyebiliyor.

Papatya çayı içmenin sağlığa olan 8 faydası

Birçok kişi papatyanın sadece saç açıcı etkisini biliyor ancak o güzel bitki bildiklerimizin çok daha ötesinde!

Papatya çayı;

Cildin temizlenmesine yardımcı olur ve sivilce oluşumunu önler.

Regl döneminde ortaya çıkan kramp ve sancıları yatıştırır.

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Hazımsızlık, gaz ve şişkinlik sıkıntılarının üstesinden gelir.

Kas gevşetici etkisi sayesinde rahat bir uyku uyumanıza yardımcı olur.

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Şiddetli baş ağrısı başlamadan önce bunu hissettiğiniz an papatya çayından faydalanabilirsiniz.

Papatya aynı zamanda topikal olarak da kullanılabilir. Romalılar ve Mısırlılar, papatyadan yapılmış kremlerle yaralarını iyileştirirlerdi. Eğer küçük çaplı yara ve sıyrıklarınız varsa soğumuş papatya çayı ile ilgili bölgeye pansuman yapabilirsiniz.

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Yapılan araştırmalara göre yemekten sonra bir fincan papatya çayı içmek kan şekerini dengeliyor.

Gerçekleştirilen bir diğer araştırmaya göre; haftada 6 kez papatya çayı içenlerde troid kanseri gelişme olasılığı yüzde 70 daha düşük olduğu ortaya kondu.

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