YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Papayanın tadı nasıl? Papayanın tadı neye benziyor?

Sağlıklı bir yaşam sürebilmek için beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmelidir ve gerekli olan tüm mineraller ve vitaminler alınmalıdır. Bu vitaminlerin ve minerallerin bazılarını vücut kendi kendine üretse de çeşitli nedenlere bağlı olarak takviyeler de gerekebilir.

Papayanın tadı nasıl? Papayanın tadı neye benziyor?
Ferhan Petek

Birçok vitamin ve minerali içeriğinde barındıran papaya da tüketilmesi önerilen besin değeri oldukça yüksek olan bir meyvedir. Özellikle son yıllarda popülerliği gitgide artan papaya meyvesi çok güçlü bir antioksidan kaynağıdır ve bu nedenle özellikle bağışıklık sistemi düşük olan kişilerin tüketmesi tavsiye edilir. Papaya içeriğinde A vitamini, folat, C vitamini, lifler, antioksidanlar, magnezyum gibi çok gerekli ve önemli mineraller ile vitaminler yer almaktadır.

Papayanın tadı nasıldır?

İnsan vücudunun gereksinim duyacağı takviyeleri barındıran meyvelerden biri de papayadır. Papaya meyvesi ayrıca ağrıları azaltma, yaşlanma etkilerini geciktirme, göz sağlığı bakımından olumlu etkiler, hücre yenileme gibi çeşitli faydaları bulunmaktadır. Sağlığa dost meyvelerden biri olan papaya doktor kontrolünde doğru miktarlarda tüketildiği zaman birçok fayda sağlayabilmektedir.

Bağışıklık sistemini destekleyen, bağırsak hareketlerini düzenleyen, vücudu toksinlerde arındırma özelliği bulunan papaya son zamanlarda popüler hale gelse de farklı bir tada sahip olduğu için her damak tadına hitap etmeyebilmektedir. Daha çok tatlı tariflerinin içinde yer alan papaya tek başına meyve olarak da tüketilebilmektedir.

Papayanın tadı neye benziyor?

Anavatanının Güney Meksika ve Orta Amerika kabul edildiği bir meyve olan papaya meyvesi görüntü olarak kavunu andırmaktadır. Olgunlaşmamış olan hali ince ve pürüzsüz bir kabuğa yeşil bir renge sahiptir. Papaya olgunlaştığı zaman ise rengi turuncuya ya da sarıya dönmektedir.

Hafif bir tada sahip bir meyve olan papaya meyvesinin görüntüsü kadar tadı da kavunu andırmaktadır. Tohumlarının tadı ise daha çok karabiber tohumlarına benzetilmektedir. Bu meyvenin bazı türleri çok daha keskin ve belirgin bir tart ve koku vardır. Bazı kişiler papaya meyvesinin tadını ve görüntüsünü balkabağına da benzetebilmektedir. Oldukça lezzetli bir meyve olan papaya meyvesi aynı zamanda insan sağlığına olan faydaları ile de bilinmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antep baklavasına yeni rakip: Çorum baklavasıAntep baklavasına yeni rakip: Çorum baklavası
Marketlerde metal riski: 236 bin kasa toplatılıyor!Marketlerde metal riski: 236 bin kasa toplatılıyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
meyve
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.