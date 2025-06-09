Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Papaz bile o kapının taliplisi! 160 yıllık miras... Almak için sıraya girdiler: Otomobil parası veren de var sınırsız yurtdışı tatili de...

Samsunlu demirci ustası 75 yaşındaki İbrahim Germi, üzerinde "Meryem Ana" figürü bulunan 160 yıllık tarihi kapıyı antika meraklılarının istemesine rağmen satmıyor. O demir kapıya biçilen tutar ise dudak uçuklatıyor.

Papaz bile o kapının taliplisi! 160 yıllık miras... Almak için sıraya girdiler: Otomobil parası veren de var sınırsız yurtdışı tatili de...
Çiğdem Sevinç

60 yıldır demircilik yapan İbrahim Germi'nin elinde tescilli tarihi eser olan 160 yıllık "Meryem Ana" işlemeli hanedan modeli bir demir kapı bulunuyor. Ermeni ustalar tarafından birbirine geçme yöntemiyle kaynak kullanılmadan yapılmış kapıyı almak için birçok kişi girişimde bulundu ama Germi, kapıyı satmadı. Demirci Germi, dedesinden kalan tarihi eseri dükkanında muhafaza ediyor.

AW472585_02

160 YILLIK MİRAS

Kilise papazı ve bazı tarihi eser meraklılarının kendisinden kapıyı istediğini ifade eden Germi, torunlarına bıraktığı en büyük mirasın 160 yıldır ailelerinde olan bu kapı olduğunu belirtti. Germi, kapıyı kendisinden satın alabilecek bir paranın şu anda literatürde olmadığını ifade ederek, daha önceden bir meraklının kapıyı satın almak için sıfır bir otomobil fiyatı teklif ettiğini, papazların da sınırsız ve ücretsiz yurt dışı ziyareti teklif ettiğini açıkladı.

AW472585_03

"NE İSTİYORSAN VERELİM, KAPIYI BİZE VER"

Tarihi kapıların üzerindeki figürlerin ve kilit sistemlerinin ilk günkü gibi yeni ve çalışır durumda olduğunu vurgulayan Germi, "Karadeniz, Büyük Cami'nin duvarlarına vurduğu zaman bu demir kapılar, dedemden babama kalmıştı. Şimdi de babamdan bana kaldı. Bu kapıları antikacılar benden çok almak istediler. Bir de yazlıkları olanlar almak için çok teklif verdi. Bunları kapıyı vermedim, vermeyeceğim. Ben öldüğümde ise büyük ihtimal çocuklarım onu hurdacıya verirler. Bunların haricinde Samsun'daki kilisenin papazı da kapıyı almayı çok istedi. Papaz, ‘Bu kapı bize yakışır, ne istiyorsan verelim, kapıyı bize ver' diye ricada bulundu. Ben ise ‘yok' şeklinde cevap verdim. Kapıyı verirsem yurtdışı gezisi de teklif ettiler. Kapıyı yurtdışında eyalete götürüp, parasını vermeyi de teklif ettiler ancak kabul etmedim" dedi.

AW472585_04

Meryem Ana işlemi kapılar, yıllardır Germi'nin demirci dükkanında muhafaza ediliyor.

AW472585_05

AW472585_06

AW472585_07

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dolandırıcıları YouTube fenomeni ele verdi!Dolandırıcıları YouTube fenomeni ele verdi!
O soruya kullandığı joker hakkı eleştirildiO soruya kullandığı joker hakkı eleştirildi

Anahtar Kelimeler:
Papaz tarihi eser demir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İsrail Madleen gemisine el koymuştu! Gemidekilere ne olacağı belli oldu... Dışişleri'nden sert tepki!

İsrail Madleen gemisine el koymuştu! Gemidekilere ne olacağı belli oldu... Dışişleri'nden sert tepki!

Los Angeles yangın yeri! Çatışmalar zirve yaptı... Trump: "Şehir işgal edildi..."

Los Angeles yangın yeri! Çatışmalar zirve yaptı... Trump: "Şehir işgal edildi..."

Papaz bile o kapının taliplisi! 160 yıllık miras

Papaz bile o kapının taliplisi! 160 yıllık miras

Dolandırıcıları YouTube fenomeni ele verdi!

Dolandırıcıları YouTube fenomeni ele verdi!

O soruya kullandığı joker hakkı eleştirildi

O soruya kullandığı joker hakkı eleştirildi

6 saatte 583 erkekle birlikte oldu! Sonunda bakın ne yaptı...

6 saatte 583 erkekle birlikte oldu! Sonunda bakın ne yaptı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.