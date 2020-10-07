Papiss Cisse: Fenerbahçe tercihi benim için kolay oldu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Senegalli forvet Papiss Cisse, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Transfer sürecinin kendisi açısından oldukça iyi geçtiğini anlatan 35 yaşındaki golcü oyuncu, "Fenerbahçe reddedilemeyecek kadar büyük bir kulüp. Burada olduğum için oldukça mutlu ve gururluyum. Transfer sürecinde görüşmelerimiz oldu. Farklı kulüplerden de teklif aldım ama Fenerbahçe tercihi benim için kolay oldu. Takımın şu anki durumu gayet iyi ve sahip olduğumuz oyuncular sıra dışı futbolcular. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

"FENERBAHÇE'NİN HEDEFLERİ BENİM İLGİMİ ÇEKTİ"

Fenerbahçe'ye transfer sürecini değerlendiren Cisse,"Erol hoca ve Emre Belözoğlu ile konuşmam oldu ve olumlu sonuçlandı benim adıma. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve hedefleri benim ilgimi çekti. Benim açımdan hücumda bir rekabet olması memnuniyet verici. Ben rekabeti seven bir oyuncuyum. Rekabet sizi daha fazla çalışmaya iten bir unsur. Eğer forvetseniz rekabet duygusunun yüksek olması gerekiyor. Benim açımdan bir korkum yok, beraber bir şeyleri başaracağız" ifadelerini kullandı.