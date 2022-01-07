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Paraguay’da halk panikte! Pirana saldırılarının sayısı arttı: 4 ölü, 20 yaralı

07.01.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paraguay’da yılbaşından bu yana pirana saldırısı vakalarının sayısı arttı. Bölge halkı 1 hafta içinde pirana saldırıları nedeniyle hayatını kaydeden 4 kişiyi konuşuyor. Cansız bedenleri nehrin kenarında bulunan kişilerin dışında pirana saldırısı sonucunda yaralananların bulunması yerel halkı endişelendirdi.

Paraguay’da halk panikte! Pirana saldırılarının sayısı arttı: 4 ölü, 20 yaralı

Paraguay’da yılbaşından bu yana pirana saldırıları gündeme yerleşti. Fox News'in haberine göre, yılbaşından beri 4 kişinin pirana saldırılarında ölmesi ve 20 kişinin yaralanması yerel halk arasında endişeye neden oldu. Kayıp bildirimi yapılan kişinin cesedinin nehirde bulunması sonucunda incelemeler başlatıldı. Adli tıp tarafından yapılan incelemelerde kimliği açıklamayan adamın boğularak öldüğü, yüzünde ve ayaklarında ısırık izlerine rastlandığı bildirildi.

İLK VAKA DEĞİLDİ

2 Ocak'taki bir başka olayda, 22 yaşındaki bir erkek Asuncion'un güneyinde, Paraguay Nehri yakınında piranaların saldırısına uğradı. Vahşi balıkların saldırı sırasında su altına çektiği genç kayboldu. Ailesi, olayın ardından polisle temasa geçti ve kısa süre sonra bulunan gencin cesedinde balığın derin ısırık izleri vardı.

Puerto Rosario kasabasında Paraguay Nehri'nde yüzmeye giden 49 yaşındaki bir adam pirana saldırısı sonucu boğularak öldü. Otopsi raporuna göre, adamın yüzünde ısırık izlerine rastlandı.

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20 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan, Villa Florida'daki Tebicuary Nehri'nin bir kısmında gerçekleşen pirana saldırılarında iki genç hayatını kaybetti. Itapua'da ve diğer sahil bölgelerinde de yüzenlerin piranalar tarafından ısırıldığını belirten çok sayıda rapor kaydedildi. Piranalar, genellikle insanlara saldırmayan, omnivor (her şeyi yiyen) bir balık türü olarak kabul ediliyor.

(AA)

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