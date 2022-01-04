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  4. Maskesi olmadığı için uyarıldı! Herkesin önünde soyunup kendisine maske yarattı

Maskesi olmadığı için uyarıldı! Herkesin önünde soyunup kendisine maske yarattı

04.01.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeler yüz maskelerini kullanmaya devam ediyor. Arjantin'in batısındaki Godoy Cruz’da dondurma almak için dükkana giren bir kadın maskesi olmadığı için uyarıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde kadın soyunarak elbisesinden yüz maskesi yarattı.

Maskesi olmadığı için uyarıldı! Herkesin önünde soyunup kendisine maske yarattı

İsmi açıklanmayan bir kadın, Arjantin'in batısındaki Godoy Cruz’da bulunan oldukça işlek dükkanların birinden alışveriş yapmak istedi. Dondurma satın almak isteyen kadın maskesiz bir şekilde dükkana girdi. Personelin yüz maskesi takması ve koronavirüs tedbirlerine uyması konusunda ikaz etmesi üzerine kadın bir anda soyunmaya başladı. Güvenlik kamerasından çekilen görüntülerde iç çamaşırıyla kalan kadının siyah elbisesiyle yüzünü örtmeye çalıştığı gözlendi. Eşi ve çocuklarıyla beraber aynı dükkandan dondurma alan adamın şaşkın bakışları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kameraya yansıyan görüntülerde “Yüz maskemi takmamı istemeyin, şimdi hemen yapıyorum” diyen kadın dükkanda çalışan personelin güvenliğe haber vermesi üzerine dondurmacıdan çıkartıldı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Arjantin
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