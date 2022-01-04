Maskesi olmadığı için uyarıldı! Herkesin önünde soyunup kendisine maske yarattı

İsmi açıklanmayan bir kadın, Arjantin'in batısındaki Godoy Cruz’da bulunan oldukça işlek dükkanların birinden alışveriş yapmak istedi. Dondurma satın almak isteyen kadın maskesiz bir şekilde dükkana girdi. Personelin yüz maskesi takması ve koronavirüs tedbirlerine uyması konusunda ikaz etmesi üzerine kadın bir anda soyunmaya başladı. Güvenlik kamerasından çekilen görüntülerde iç çamaşırıyla kalan kadının siyah elbisesiyle yüzünü örtmeye çalıştığı gözlendi. Eşi ve çocuklarıyla beraber aynı dükkandan dondurma alan adamın şaşkın bakışları güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ DURUMA MÜDAHALE ETTİ

Kameraya yansıyan görüntülerde “Yüz maskemi takmamı istemeyin, şimdi hemen yapıyorum” diyen kadın dükkanda çalışan personelin güvenliğe haber vermesi üzerine dondurmacıdan çıkartıldı.



