Gökten balık yağdı! "Yok artık" dedirten olay

2021 yılı sona ererken, Teksas ve Arkansas boyunca uzanan Texarkana şehrinin sakinleri kırk yıl düşünseler akıllarına gelmeyecek bir olaya tanık oldular.

Daily Mail'ın haberine göre, bölgeyi kasıp kavuran iki fırtına sonrası, zeminin ölü balıklarla dolu olduğunu gördüler. Şehrin Facebook hesabı, konu hakkında ilginç bir gönderi paylaştı.

"HAYIR BU BİR ŞAKA DEĞİL"

Texarkana şehri söz konusu Facebook gönderisinde, "2021 yılı tüm numaralarını yapmaya devam ediyor... Texarkana şehrinde gökten balık yağdı ve hayır bu bir şaka değil." diye yazdı.

Gönderide, balık yağmurunun "hayvan yağmuru" adı verilen nadir bir fenomen olduğu söylendi. Sayfa tarafından şehir sakinlerinden balık fotoğraflarını göstermelerini istendi.

Yerel basına bir araba galerisinde çalıştığını bildiren James Audirsch, "Şiddetli bir gök gürültüsü vardı, kapıyı açtığımızda dışarı baktım, çok şiddetli yağmur yağıyordu ve bir balık yere düştü" dedi.

Balıkların bazılarının 10 ila 12 santim uzunluğunda olduğu bildirildi.

Başka bir kişi de Twitter'da "Benim evime de balık yağdı" diyerek paylaşım yaptı.

Oldukça ilginç olsa da bu, yaşanan ilk olay değil. 2017'de Kaliforniya'daki bir ilkokuldaki öğretmenler ve öğrenciler, gökten 100 balık düştüğünü söylemişti.

