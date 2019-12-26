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  4. Paraları say say bitmiyor! Instagram'ın zengin çocuklarının Noel keyfi

Paraları say say bitmiyor! Instagram'ın zengin çocuklarının Noel keyfi

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Birçok kişi Noel'i mütevazı bir şekilde kutlarken, şanslı doğan bu gençler ise Noel'i adeta bir festival şeklinde kutluyor. İşte o paylaşımlar...

The Rich Kids of Instagram hesabı Noel'de de 'zengin çocukların' servetlerini gözler önüne seriyor. Resmen para içinde yüzen bu çocukların yılbaşı alışverişlerinden noel ağaçlarına kadar her şeyleri büyüleyici derecede lüks. İşte Instagram'ın zengin çocuklarının Noel'i...

Noel ağacını almak genellikle bir grup kişinin eve taşıma çabasını içeriyor. Ancak bazı durumlarda Noel ağacı bile lüks bir spor otomobilin tepesinde seyahat edebiliyor.

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Bazen zengin gençler ağaca birkaç tozlu 'incik boncuk' asmak yerine onları tomar tomar parayla donatabilirler. Bazen de Noel'i kalabalık aile ile kutlamaktan ziyade karın keyfini çıkarabilirler.

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Fakat kim demiş "Noel'i karda kutlamak zorundasınız" diye. Örneğin bu şanslı genç kadın egzotik bir adada deniz ve havuzla Noel'in keyfini çıkarıyor.

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The Rich Kids of Instagram hesabındaki gençlerin yaşantıları görülmeye değer. Binlerce beğeni alan fotoğraflara yorumlar yağıyor. Bazıları zengin gençlere imrendiğini söylese de bazıları bu yaşantıları abartı buluyor. İşte zengin çocukların noel paylaşımlarından bazıları...


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instagram Noel yılbaşı yeni yıl Instagramın zengin çocukları zengin

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