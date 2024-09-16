Paralimpik Oyunları nedir, spor dalları nelerdir?

Yüzme, golbol, okçuluk ve halter gibi pek çok spor dalını içeren Paralimpik Oyunları olimpiyatların hemen ardından oynanır. Bu müsabakalara katılan paralimpik sporcular, engel derecelerine göre eşit şartların sağlandığı bir ortamda yeteneklerini sergileme imkânı bulur. 17. Paralimpik Oyunları Fransa’nın Paris şehrinde düzenlenen olimpiyatları takiben tamamlanmıştır. Paralimpik Olimpiyatları hakkında kapsamlı bilgi edinilmesi için ise bu oyunların tarihi, hangi spor disiplinlerini içerdiği ve nasıl planlandığı gibi ayrıntılı açıklamalar okunmalıdır.

Paralimpik Oyunları nedir?

Özel gereksinimli sporcuların katıldığı çok sporlu etkinliğe Paralimpik Oyunları adı verildiği bilinir. Bu spor müsabakalarının içerdiği spor dalları genellikle yaz ve kış sporları olarak 2 ayrı kategoride ele alınır. Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yönetildiği bilinen etkinliklerin temel özelliklerinin öğrenilmesi için ilk olarak belli başlı soruların yanıtlanması gerekir.

Bu doğrultuda “Paralimpik ne demek?” sorusuna cevap oluşturan bilgiler aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

İngilizce kökenli olan ve ait olduğu dilde “paralympic” şeklinde yazılan sözcük bir spor terimidir.

Bu terimin “paralyzed” ve “olympic” sözcüklerinin birleştirilmesi sonucunda oluşturulduğu görülür.

İngilizce'de paralyzed ve olympic olarak yazılan sözcüklerin Türkçe karşılıkları engelli ve olimpiktir.

Türk Dil Kurumu güncel sözlüğünde sıfat türünde olduğu belirtilen paralimpik kelimesinin tanımı “Çeşitli dallarda engelli sporcular tarafından takım halinde veya bireysel olarak oynanan yarışma.” olarak açıklanır.

Belirtilen bu bilgiler doğrultusunda paralimpik sıfatının engelli sporcular tarafından oynanan olimpiyat oyunlarını temsil ettiği söylenebilir.

Paralimpik Oyunları spor dalları nelerdir?

Özel gereksinimli bireyler için oluşturulan spor kulüplerine ilk olarak 1888 yılında rastlansa da Paralimpik Oyunları’nın ortaya çıkışını temsil eden ilk müsabakaların 2. Dünya Savaşı döneminde görüldüğü bilinir. O dönemde savaş sırasında yaralanan siviller ile gazilere yardım edilmesi amacıyla çeşitli spor aktivitelerinin düzenlendiği ve bu aktivitelerin müsabakalara dönüştürüldüğü söylenir.

Günümüzde Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yönetilen ve olimpiyatların hemen ardından düzenlenen Paralimpik Oyunları pek çok spor dalını kapsar. Oyuncuların engel durumlarının dikkate alınması sonucunda kategorize edilen Paralimpik Oyunları sporcuların eşit şartlarda mücadele edebilmelerini mümkün hâle getirir. Paralimpik Oyunları spor dalları ise aşağıdaki detaylı listeye göz atılarak incelenebilir:

Boccia, futbol (5 kişilik), golbol, oturarak voleybol

Para Alp disiplini, atıcılık, atletizm, badminton

Para biatlon, bisiklet, buz hokeyi, tekerlekli sandalye basketbol

Para dans oyunu, halter, judo, tekerlekli sandalye eskrim

Para kano, dresaj, okçuluk, tekerlekli sandalye rugby

Para Kuzey disiplini, tekerlekli sandalye tenis

Para kürek, masa tenisi, tekerlekli sandalye curling

Para snowboard, tekvando, triatlon, yüzme

Paralimpik Olimpiyatları ne zaman düzenlenir?

Engelli sporcuların klasik olimpiyatlarda mevcut olan spor dallarının her birinde yarışabildiği bu müsabakalar yaz veya kış döneminde tamamlanır. Örneğin 2024 Paralimpik Yaz Oyunları, Fransa’nın Paris şehrinde düzenlenen olimpiyatlar kapsamında gerçekleştirilmiştir. Buna bağlı olarak özel gereksinimli bireylerin katıldığı olimpiyat müsabakalarına Paralimpik Yaz Oyunları veya Paralimpik Kış Oyunları adı verilir. Özel gereksinimli bireylerin engel derecelerinin dikkate alınması doğrultusunda planlanan bu oyunlar Paralimpik sporcular için fiziksel ve zihinsel yeteneklerini eşit şartların bulunduğu bir ortamda sergileme şansı sunar.