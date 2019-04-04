Parası yetmeyince 5 bin liraya kendi traktörünü yaptı

"Bunu eskiden beri tasarlıyordum. 200 zeytin ağacım var, aralarını sürmek, tırmıklamak için, otlarını öldürmek için böyle bir şey yapayım dedim. Su motoru ile traktörün motorunu oluşturdum. Daha sonra demir ve sac kullanarak diğer bölümlerini oluşturdum. Vidalarını, somunlarını bile kendim keserek yaptım. Kaportasını da keserek preslediğim sacdan yaptım. Sadece lastiklerini satın aldım. Küçük bir traktör ortaya çıktı. Bana 5 bin liraya mal oldu. Arkasına bir de römork takacağım gübre taşırım, kovanlarım var, onları taşırım diye tasarladım. Mükemmel de oldu." Özavcı, yaklaşık 20 yıl önce de bir tekne imal ettiğini ancak masraflı olması nedeniyle satmak zorunda kaldığını da anlattı. KAYNAK:AA