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Parasını verene istediği üniversiten sahte diploma! Şikayetler skandalı ortaya çıkardı, fiyat listesi bile belli

Sahte diploma skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. Bir şikayet sitesine gelen mesajla ortaya çıkan skandala göre parasını verene ilkokuldan yüksek lisans diplomasına, hatta denklik belgesine kadar sahte evrak hazırlanıyor. İnternet üzerinden satılan sahte diplomaların fiyatları ise dikkat çekiyor. İşte parayı verenin internetten istediği üniversitenin diplomasını aldığı dolandırıcıların fiyat tarifesi...

Parasını verene istediği üniversiten sahte diploma! Şikayetler skandalı ortaya çıkardı, fiyat listesi bile belli
Devrim Karadağ

Parayı veren istediği üniversiteden sahte diplomayla mezun oluyor. Bir şikayet sitesine girilen içerik internetteki sahte diploma skandalını ortaya çıkardı. Sahte diploma piyasasının ise sosyal medya platformlarına kadar uzadığı ortaya çıktı. X, Instagram gibi platformlar üzerinden talep eden kişiler için sahte diplomalar mesleki yeterlilik belgesi gibi pek çok evrak havada uçuyor.

X üzerinden iletişime geçerek pek çok kişi işe girmek ya da terfi almak için kolay yoldan diploma elde edebiliyor. Fiyatlar ise talep edenlere kredi çektirecek seviyede.

BELGELER İÇİN 'GARANTİ' VERİYORLAR

Fiyat aralığına ve bu belgelerin nasıl sağlandığı ortaya çıktı. Sözcü'nün haberine göre; iletişime geçilen bu dolandırıcılar sahte diploma elde etmeniz için ne kadar meblağlar ödemeniz gerektiğini anlatıyor. Belgelerin de onaylı olduğuna ve sahte olmadığına 'garanti' veriyor.

Parasını verene istediği üniversiten sahte diploma! Şikayetler skandalı ortaya çıkardı, fiyat listesi bile belli 1

İSTENİLEN ÜNİVERSİTENİN İSTENİLEN BÖLÜMÜNDEN DİPLOMA

İstediğiniz herhangi bir üniversitenin istediğiniz bölümünden mezun olabiliyoruz elbette ödemeler karşılığında.

Parasını verene istediği üniversiten sahte diploma! Şikayetler skandalı ortaya çıkardı, fiyat listesi bile belli 2

İlkokuldan denklik belgesine kadar pek çok belge elde edilebiliyor.

SAHTE DİPLOMA FİYATLARI:

İlköğretim: 10.000₺
Lise: 20.000₺
Önlisans ve Lisans: 30.000₺
Yüksek Lisans ve Doktora: 35.000₺
Denklik belgesi: 10.000₺
Sertifika ve mesleki yeterlilik belgesi: 15.000₺

Parasını verene istediği üniversiten sahte diploma! Şikayetler skandalı ortaya çıkardı, fiyat listesi bile belli 3

ŞİKAYETLER ORTAYA ÇIKARDI

Şikayet sitelerine yapılan yorumlar büyük tezgahı da ortaya çıkardı. Sahte diplomaya başvuran pek çok kişi dönüş alamadığını parayı ödediklerini ancak diplomalarının kendilerine ulaşmadığını belirtti. Pek çok kişi 'ava giderken avlandı'

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık diploma sahte
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