Paredes Galatasaray'a haber gönderdi! Taraftar ayaklandı... "Görüşmeye hazırım"

Transferde durdurak bilmeyen Galatasaray kadrosuna kattığı yıldız isimlerle rakiplerine göz dağı verirken, gözler orta saha mevkisine çevrilmiş durumda. Bu bölge için birçok yıldız ismi gündemine alan Sarı-Kırmızılılar geri sayıma geçerken, taraftara en çok heyecanlandıran isimlerden biri de Paredes...

HABER GÖNDERDİ

Sabah'ın haberine göre; Geride bıraktığımız günlerde İtalyan ekibi Lazio ile ciddi şekilde anılan Leandro Paredes'in Avrupa kulüplerinden istediği teklifleri alamadığı ve Galatasaray'a transfer görüşmesi için haber yolladığı ortaya çıktı.

"GÖRÜŞMEYE HAZIRIM"

Paris Saint Germain ile yola devam etmeyecek 29 yaşındaki Arjantinli yıldız için sarı-kırmızılıların yeni bir görüşme yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, PSG'ye 5-6 milyon Euro civarında bir bonservis önermiş, deneyimli futbolcuya da yıllık 3 milyon Euro civarında maaş teklif etmişti.

ICARDI DEVREYE GİRDİ

Öte yandan Paredes'in Mauro Icardi'den de Galatasaray ve İstanbul ile ilgili olumlu referans aldığı öğrenildi. Tangocular'a bu müsabakalarda 5 gol katkısı yaptı. Kariyerine Boca Juniors'ta başlayan Paredes, önemli takımlarda görev aldı. Yıldız futbolcu, Roma, Empoli, Zenit, Juventus ve PSG'de forma giydi.



