SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Paredes Galatasaray'a haber gönderdi! Taraftar ayaklandı... "Görüşmeye hazırım"

Paredes Galatasaray'a haber gönderdi! Taraftar ayaklandı... "Görüşmeye hazırım"

06.08.2023 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'dan istediği teklifleri alamayan ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Arjantinli yıldız Paredes, Sarı-Kırmızılılar'a haber gönderdi. İşte detaylar...

Transferde durdurak bilmeyen Galatasaray kadrosuna kattığı yıldız isimlerle rakiplerine göz dağı verirken, gözler orta saha mevkisine çevrilmiş durumda. Bu bölge için birçok yıldız ismi gündemine alan Sarı-Kırmızılılar geri sayıma geçerken, taraftara en çok heyecanlandıran isimlerden biri de Paredes...

HABER GÖNDERDİ

1070

Sabah'ın haberine göre; Geride bıraktığımız günlerde İtalyan ekibi Lazio ile ciddi şekilde anılan Leandro Paredes'in Avrupa kulüplerinden istediği teklifleri alamadığı ve Galatasaray'a transfer görüşmesi için haber yolladığı ortaya çıktı.

"GÖRÜŞMEYE HAZIRIM"

t25_leandro-paredes--yolladi--337

Paris Saint Germain ile yola devam etmeyecek 29 yaşındaki Arjantinli yıldız için sarı-kırmızılıların yeni bir görüşme yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, PSG'ye 5-6 milyon Euro civarında bir bonservis önermiş, deneyimli futbolcuya da yıllık 3 milyon Euro civarında maaş teklif etmişti.

ICARDI DEVREYE GİRDİ

f11f4dc2ebc2406f95437f32bdfc69bd

Öte yandan Paredes'in Mauro Icardi'den de Galatasaray ve İstanbul ile ilgili olumlu referans aldığı öğrenildi. Tangocular'a bu müsabakalarda 5 gol katkısı yaptı. Kariyerine Boca Juniors'ta başlayan Paredes, önemli takımlarda görev aldı. Yıldız futbolcu, Roma, Empoli, Zenit, Juventus ve PSG'de forma giydi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
G.Saray'da Mertens şaşkınlığı! Yeni takımı...G.Saray'da Mertens şaşkınlığı! Yeni takımı...
Valencia'nın olaylı gecesi! Önce takım arkadaşı sonra direktörü ile yumruk yumruğa kavgaValencia'nın olaylı gecesi! Önce takım arkadaşı sonra direktörü ile yumruk yumruğa kavga
15 Temmuz şehidi Ufuk Baysan adına yapılan Bayramcı Voleybol Turnuvası'nda kazanan belli oldu! Düzceliler oraya akın etti...15 Temmuz şehidi Ufuk Baysan adına yapılan Bayramcı Voleybol Turnuvası'nda kazanan belli oldu! Düzceliler oraya akın etti...
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray Avrupa yaşında erden bıraktı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Şoke eden anlar! Sahile vuran dalga, araçları ve insanları sürükledi
Şoke eden anlar! Sahile vuran dalga, araçları ve insanları sürükledi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mafyaların fidye gerilimi mezarlığa sıçradı! Mezardan çıkarttılar

Mafyaların fidye gerilimi mezarlığa sıçradı! Mezardan çıkarttılar

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Benzinlikte doğum yaptı! Bebeğini terk edip gitti

Benzinlikte doğum yaptı! Bebeğini terk edip gitti

Resmen yol yarıldı! Araç içine böyle düştü

Resmen yol yarıldı! Araç içine böyle düştü

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.