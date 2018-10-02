Parıl parıl parlasın! Çaydanlıkları parlatmanın 3 pratik yolu

Sirke ve tuz ile parlatma yöntemi:

Çözüm olanağı en yüksek yöntemlerden biridir. Öncelikle derin bir kaba sirkeyi boşaltın ve içine bir miktar tuz ekleyin. Tuzun sirke içinde çözünmesini sağlayın. Sonrasında temiz bir bezi bu karışım ile ıslatarak çaydanlığınızı ovalayın. Çaydanlığın her tarafını temizledikten sonra duru su ile yıkayın. Bu işlem sonuucunda çaydanlığınızdaki tüm matlığın kaybolduğunu ve lekelerin yok olduğunu göreceksiniz.

Sirke ve karbonat ile parlatma yöntemi:

En az sirke ve tuz karışımı kadar önemli bir yardımcıdır. Bir litre beyaz sirkenin içine 2 yemek kaşığı karbonatı ekleyin ve karıştırın. Karbonatın sirke içinde çözünmesini sağlayın. Bu karışımın içinde çaydanlığı yaklaşık 1 saat kadar bekletin. Ardından temiz bez ile ovalayın. Lekelerden ve kararmalardan bu şekilde kurtulabilirsiniz. Sirke ve karbonat karışımını ayda 1 defa uyguladığınızda çaydanlığınızı ilk günkü temiz bir şekilde kullanmış olacaksınız.

Limon kabukları ile parlatma yöntemi:

Limon kabuklarını küçük parçalar haline getirin. Küçük parçalardan kastımız elinizle çaydanlığınızı ovalayacak boyutta olması. Yaklaşık 20 dakika ovaladıktan sonra nemli bir bezle çaydanlığın üzerinden geçin. Çaydanlığı bir süre beklettikten sonra duru su ile temizleyin. Sonuç: Tertemiz bir çaydanlık sizin artık!